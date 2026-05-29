【本日の見通し】中東情勢関連の報道に左右されやすい展開か



前日のＮＹ市場で米国とイランが６０日間の停戦延長で暫定合意したとの報道を受けてドル売りとなり、ドル円は１５９円台前半まで下落した。



引き続き米国とイランの協議の行方が注目される。こうした中、今日のドル円は１５９円台を中心とする振幅となりそう。午前８時半には５月の東京都区部消費者物価指数の発表がある。市場予想では前年比（生鮮食品を除く）は＋1.5％で、前回（＋1.5％）と同水準となっている。上振れするようなら日銀の利上げ観測につながり、円買いに傾きやすい展開か。



また、今日は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官による発言が多数予定されており、今後の政策見通しへの思惑にどう影響するかが注目される。



ユーロドルは１．１６ドル台半ばを中心とした推移となっている。東京市場で１．１５台後半まで下落した後は上昇に転じた。米国とイランの停戦延長報道でドル売りとなり、１．１６ドル台半ばまで買い戻された。今日は１．１６台での推移が続きそう。



ポンドドルも１．３４ドル台半ばで推移している。東京市場で一時１．３３ドル台後半まで下落していたが、ユーロドルと同様に上昇に転じた。今日は１．３４台を中心とする推移か。



ユーロ円は１８５円台半ばで推移している。東京市場で１８５円割れまで下落した後は、ユーロドルの上昇に追随して１８５円台半ばまで持ち直した。今日は１８５円台中心の推移となりそうだ。



ポンド円は２１４円近辺での推移となっている。東京市場で２１３．３０台まで下落した後に上昇に転じた。ＮＹ市場では２１４円近辺で一進一退の動きとなった。押したところでは買いに支えられており、２１４円付近での推移か。



MINKABU PRESS

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