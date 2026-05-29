東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.24 高値159.65 安値159.12
160.08 ハイブレイク
159.87 抵抗2
159.55 抵抗1
159.34 ピボット
159.02 支持1
158.81 支持2
158.49 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1651 高値1.1661 安値1.1586
1.1754 ハイブレイク
1.1708 抵抗2
1.1679 抵抗1
1.1633 ピボット
1.1604 支持1
1.1558 支持2
1.1529 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3445 高値1.3451 安値1.3368
1.3558 ハイブレイク
1.3504 抵抗2
1.3475 抵抗1
1.3421 ピボット
1.3392 支持1
1.3338 支持2
1.3309 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7840 高値0.7899 安値0.7833
0.7948 ハイブレイク
0.7923 抵抗2
0.7882 抵抗1
0.7857 ピボット
0.7816 支持1
0.7791 支持2
0.7750 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.24 高値159.65 安値159.12
160.08 ハイブレイク
159.87 抵抗2
159.55 抵抗1
159.34 ピボット
159.02 支持1
158.81 支持2
158.49 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1651 高値1.1661 安値1.1586
1.1754 ハイブレイク
1.1708 抵抗2
1.1679 抵抗1
1.1633 ピボット
1.1604 支持1
1.1558 支持2
1.1529 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3445 高値1.3451 安値1.3368
1.3558 ハイブレイク
1.3504 抵抗2
1.3475 抵抗1
1.3421 ピボット
1.3392 支持1
1.3338 支持2
1.3309 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7840 高値0.7899 安値0.7833
0.7948 ハイブレイク
0.7923 抵抗2
0.7882 抵抗1
0.7857 ピボット
0.7816 支持1
0.7791 支持2
0.7750 ローブレイク