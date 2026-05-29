東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.24　高値159.65　安値159.12

160.08　ハイブレイク
159.87　抵抗2
159.55　抵抗1
159.34　ピボット
159.02　支持1
158.81　支持2
158.49　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1651　高値1.1661　安値1.1586

1.1754　ハイブレイク
1.1708　抵抗2
1.1679　抵抗1
1.1633　ピボット
1.1604　支持1
1.1558　支持2
1.1529　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3445　高値1.3451　安値1.3368

1.3558　ハイブレイク
1.3504　抵抗2
1.3475　抵抗1
1.3421　ピボット
1.3392　支持1
1.3338　支持2
1.3309　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7840　高値0.7899　安値0.7833

0.7948　ハイブレイク
0.7923　抵抗2
0.7882　抵抗1
0.7857　ピボット
0.7816　支持1
0.7791　支持2
0.7750　ローブレイク