◆マリーゴールド「Ｍａｒｉｇｏｌｄ ＳＨＩＮＩＮＧ ＡＴＴＡＣＫ２０２６」（２８日、新宿ＦＡＣＥ）

マリーゴールドは２８日、新宿ＦＡＣＥで「Ｍａｒｉｇｏｌｄ ＳＨＩＮＩＮＧ ＡＴＴＡＣＫ２０２６」を開催した。

ＢＥＷ女子選手権試合で王者・山岡聖怜がマディ・モーガンと初防衛戦で対戦したが試合中に左肩を負傷しレフェリーストップで敗れ、王座から陥落した。

試合後、都内の病院へ救急搬送された山岡についてマリーゴールドは公式「Ｘ」で「救急で病院に搬送され脱臼と診断されました。明日、改めて診察し復帰時期を検討いたします」と発表。当面の間、欠場となることも告知した。

山岡は自身の「Ｘ」で左肩を負傷した時と治療を終えた後のレントゲン写真をアップし「悔し気持ちと沢山の気持ちでモヤモヤむしゃくしゃしてるのですが、無理は禁物って事今日十分に分かりました。やらなきゃやらなきゃで自分のケアが全くできてなかったです。自分の体へごめんなさい。肩だけじゃなく、心も体も一つ一つちゃんとケアして、筋肉つけて基礎をちゃんと身につけて万全な状態でリングに戻ります」とポストし「色んな意見があると思いますが、成長したせり届けるので待っててくださると嬉しいです！ＳＮＳは沢山投稿していくので引き継ぎよろしくお願い致します 明日はちゃんと病院行って検査してもらいます！」とつづっていた。

さらに「Ｘ」で「ドロップキックすらまともにできないやつリングにあげるなとかコメントあるけど、思ってても言わないで欲しいな」とし「言い訳になっちゃうけど、肩はレスリングで中学の頃から両肩脱臼癖があって手術しないといけないけど手術したくなくて、筋肉つけて脱臼しないようにしてきましたでも、脱臼ってそう簡単に治らなくて、今回肩の調子が悪かったけど、少し自分を過信してしまってテーピングをせず試合に出た結果このような形になりました」と説明した。

続けて「チャンピオンとしてテーピングはかっこ悪いって私は思ってたけど今はテーピングちゃんとしておけばよかったなって思ってます でも今回をきにちゃんと治して、文句言えないくらいのプロレスラーになるので見ててください！」と誓っていた。