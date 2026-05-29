【カルディ最新セール】新橋、恵比寿などでコーヒー豆特価＆商品10％オフを実施。5月29日以降スタートの対象店舗は？

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年5月28日時点で発表されている、5月29日以降に開催の「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」の情報をまとめました。

近隣店舗がセール対象かも！？

「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」は同様の割引が適用され、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個までの個数制限があります。

対象店舗は以下の通りです。

【5月29日から6月2日】リニューアルオープンセール

・アトレ恵比寿店（東京都）

【6月2日から6日】お客様感謝セール

・新橋店（東京都）

・エミオ狭山市店（埼玉県）

【6月4日から8日】お客様感謝セール

・トナリエふじみ野店（埼玉県）

・ららぽーと磐田店（静岡県）

・イオンモール座間店（神奈川県）

・ノースポート・モール店（神奈川県）

・ららテラス川口店（埼玉県）

今週も、首都圏を中心にセール対象店舗がたくさん追加されました。

6月もお得に買い物を楽しめるチャンス。この機会をお見逃しなく。

（東京バーゲンマニア編集部）