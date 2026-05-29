２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２４銭前後と前日と比べて３０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円５３銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安だった。



この日に発表された４月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の上昇率は前年同月比で３．８％（３月は３．５％）となったが、一方で前週分の米新規失業保険申請件数が前の週から増加したことがドルの重荷。１～３月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値が速報値から下方修正されたことも上値の重さにつながった。米ニュースサイトのアクシオスが「米国とイランが停戦期間を６０日間延長し、イランの核問題を協議する覚書を交わすことで合意した」ことを伝えると、両国の協議が進展するとの観測から米原油先物相場が伸び悩むとともにドル売りが流入。米長期金利が低下したこともあり、ドル円相場は１５９円１２銭まで軟化する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５１ドル前後と前日と比べて０．００２５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS