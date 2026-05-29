アフロ、映画『津田寛治に撮休はない』インスパイアソングを勝手に制作。タイトルは「津田寛治」

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MOROHA（活動休止中）のアフロが、映画『津田寛治に撮休はない』のインスパイアソング「津田寛治」を制作。アフロの熱い想いに応える形で、映画の脚本・監督を務めた萱野孝幸が同曲のMV制作し、YouTubeにてMVが公開された。

■「インスパイアを受けた曲が出来ました！」とアフロが前触れもなくラブコール

映画『津田寛治に撮休はない』は、メジャー、インディーズ、ジャンルに関係なく、数々の映画やドラマに出演し、様々な役どころを演じてきたバイプレイヤー・津田寛治が「津田寛治」という自分自身を演じる主演作。

2023年に公開され話題を呼んだ映画『さよなら ほやマン』（庄司輝秋監督）での共演を機に津田寛治と交流が始まったアフロは、3月28日より公開スタートした本作を新宿K’s cinemaで鑑賞。津田寛治のファンであるアフロは、映画『津田寛治に撮休はない』の大ファンにもなり、数日後に行われた劇場トークイベントにも急遽参加するなどしていた。

そんなアフロから萱野監督のもとに1曲の楽曲が届いた。楽曲タイトルは「津田寛治」。 「インスパイアを受けた曲が出来ました！」というアフロからの思いがけないラブコールに、萱野監督が応える形で、前述のとおりMVを制作し、YouTubeで公開された。

アフロは、アフロ名義での初のアルバム『無職覚醒』を7月29日にリリース。今回MVが公開された「津田寛治」も収録予定となっている。

リリースに伴い、全国11ヵ所を廻る全国ツアー「アフロ 1st ALBUM『無職覚醒』リリースツアー ～ひとりずもうの横綱たち～」も開催。話題の今井らいぱちを皮切りに、シンガーソングライター、ピン芸人、落語家、スタンダップコメディアンと、ひとりぼっちで舞台に立つ面々を迎えたツーマンツアーとなる。ツアーファイナルは、12月12日に東京・渋谷Spotify O-EASTで開催されるアフロ自主企画『再就職』。

4月に公開された「タメ」や、5月に公開された「ムーンリバー」のMVに続き、新曲を公開。アフロの本格始動への動向に注目だ。

■津田寛治 コメント

アフロさんが「津田寛治に撮休はない」のラップを作ってくれると聞いてビックリしましたが、そのタイトルがズバリ「津田寛治」だと聞いて、さらにのけ反るほどビックリしました。これは、言ってみれば…誤解を恐れずに言うならば、僕のテーマソングだと言っても過言ではないではないですか！ メチャクチャ嬉しかったです。

そしてその「津田寛治」を拝聴しまして…涙が出そうなほど感動しました。僕が目指す俳優像がそこに歌われていました。それは、アフロさん主演の「さよならほやマン」という映画でアフロさんがどんな気持ちで主人公を演じていたかを連想させます。なんて愛おしい俳優でありラッパーなんだって思いました。

思い返せばアフロさんは、あのときも地元の漁師さんに捧げる漁師のラップを作っていました。素晴らしい曲でした。

アフロさんというラッパーは、世界の片隅でなんとか踏ん張って生きている存在に出会うと、とんでもない応援歌を叫び出す人なんだと思います。

なんて優しくて熱いラッパーなんだろう。そんな愛おしいアフロさんを、僕も腹の底から応援していきたいです！

■萱野孝幸監督 コメント

ある日、アフロさんから前触れもなく個人LINEで送られてきたのは、なんと、ご自身の新曲。しかも、タイトルから歌詞の隅々に至るまで徹底的に津田寛治。そこには俳優の喜びと尊さと可笑しみと切なさと不気味さと…つまり全てが詰まっていました。きっと、“津田寛治”と書いて“世のすべての俳優”と読むのだと、今更ながら気づかされた次第です。敬愛するアフロさんの愛が詰まった名曲『津田寛治』。家宝にします。 これから色々な作品で津田さんをお見かけする度に、この曲が脳内で流れるに違いありません。アフロさん、本当にありがとうございます！！！

■アフロ コメント

大好きな俳優、津田寛治さんが主演する映画『津田寛治に撮休はない』を観た。ドキュメンタリーに見えて全くそうじゃなかった。しかし、そこに映るのは津田寛治。津田寛治よりも、津田寛治である。改めて津田寛治という俳優の凄さ、そして演じるということの罪と奥の深さを思い知りました。

この作品の大ファンになった俺は、溢れる衝動のままに『津田寛治』という曲を書きました。(頼まれてもないのに！)

この作品に、そして津田さんに抱き続けていた、愛情を存分に込めて。(おもい！)

そして、それを萱野監督に送りつけました。(なんと不躾な！)

そんな俺の楽曲に監督は映像を付けて下さいました。(びっくり！)

この曲とこの映像をきっかけに、映画『津田寛治に撮休はない』を知って貰えたら、俺の暴走が報われます。

■映画情報

『津田寛治に撮休はない』

3月28日（土）より kino cinema 新宿 他 全国順次公開中

主演：津田寛治

出演：平澤由理 一ノ瀬竜 こばやし元樹 篠田諒 中村祐美子 ／ 井口昇 駒井蓮 岩崎ひろみ 渡辺哲

脚本・監督：萱野孝幸

配給：アークエンタテインメント

配給協力：クロスメディア

(C)映画『津田寛治に撮休はない』製作委員会

■リリース情報

2026.07.29 ON SALE

アフロ

ALBUM『無職覚醒』

■関連リンク

映画『津田寛治に撮休はない』作品サイト

https://satsukyu.com/

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