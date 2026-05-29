「うるせーって言ってんだろ！」ヘッドフォンの音が大きすぎて注意が聞こえない!?肩をドン！とどつく男性「そこまでしなくてもいいのに」とかばったら？【作者に聞いた】

「うるせーって言ってんだろ！」ヘッドフォンの音が大きすぎて注意が聞こえない!?肩をドン！とどつく男性「そこまでしなくてもいいのに」とかばったら？【作者に聞いた】