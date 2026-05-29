関東連合、児童買春・小児性愛…社会問題の“見過ごされた視点”を再取材 ABEMA＆テレ朝報道局が新たな報道検証ドキュメンタリー番組を始動
ABEMA（アベマ）は、テレビ朝日報道局との共同プロジェクトによる新たな報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』（後11：00）を、6月6日から放送することを決定した。
【写真】紗倉まなら豪華ナレーター陣
『改めて、取材しました。』は、かつて世間を大きく騒がせた人物や事件、複雑な背景を持つ社会問題を“改めて取材”し、当時は十分に光が当たらなかった視点から事象を見つめ直す、報道検証ドキュメンタリー。
SNSや動画プラットフォームによって、あらゆる情報が高速で消費される現代。ファクトよりも“ストーリー性”や“空気感”が先行し、真偽が曖昧なまま拡散されるケースも少なくない。そんな時代だからこそ、本番組では「あの騒動は結局なんだったのか？」「当時、何が語られていなかったのか？」という問いに真正面から向き合う。世間を騒がせた人物、事件、社会問題を再取材し、当時とは異なる角度から検証。単なる振り返りではなく、“今だからこそ見える社会の本質”を浮かび上がらせる。
6月6日の#1と6月13日の#2では、「関東連合」と「児童買春・小児性愛」をテーマに放送。“関東連合元リーダー・見立真一容疑者について、取材の中で浮上した”カンボジア潜伏説”を取材し、近年問題となっている匿名・流動型犯罪グループ“トクリュウ犯罪”との関与を追う。
また後半では、児童買春・小児性愛をめぐる実態も取材。東南アジアのラオスを舞台にした児童買春の実態や、小児性愛者の葛藤や治療・更生のプロセス、AI技術を悪用したディープフェイクの問題など、センシティブなテーマにも踏み込む。
さらに6月20日の#3では、千葉・柏の人気ラーメン店「王道家」に密着し、“スパルタ指導”と令和時代の人材育成を検証。翌週6月27日の#4では、夜の街で働く女性など若者が抱える悩みや、中年の孤独、孤独死をめぐる関係者への取材を通して、“孤独・孤立”という社会課題を見つめる。
また、番組では各テーマに合わせて毎回異なるナレーターを起用。#1、2の「関東連合」では、重厚感のある声と確かな表現力で知られる声優・東地宏樹が、「児童買春・小児性愛」は紗倉まなが担当。さらに#3「スパルタ修業」は、俳優の坂上忍の出演が決定し、デリケートなテーマに寄り添いながら物語を紡ぐ。
【写真】紗倉まなら豪華ナレーター陣
『改めて、取材しました。』は、かつて世間を大きく騒がせた人物や事件、複雑な背景を持つ社会問題を“改めて取材”し、当時は十分に光が当たらなかった視点から事象を見つめ直す、報道検証ドキュメンタリー。
6月6日の#1と6月13日の#2では、「関東連合」と「児童買春・小児性愛」をテーマに放送。“関東連合元リーダー・見立真一容疑者について、取材の中で浮上した”カンボジア潜伏説”を取材し、近年問題となっている匿名・流動型犯罪グループ“トクリュウ犯罪”との関与を追う。
また後半では、児童買春・小児性愛をめぐる実態も取材。東南アジアのラオスを舞台にした児童買春の実態や、小児性愛者の葛藤や治療・更生のプロセス、AI技術を悪用したディープフェイクの問題など、センシティブなテーマにも踏み込む。
さらに6月20日の#3では、千葉・柏の人気ラーメン店「王道家」に密着し、“スパルタ指導”と令和時代の人材育成を検証。翌週6月27日の#4では、夜の街で働く女性など若者が抱える悩みや、中年の孤独、孤独死をめぐる関係者への取材を通して、“孤独・孤立”という社会課題を見つめる。
また、番組では各テーマに合わせて毎回異なるナレーターを起用。#1、2の「関東連合」では、重厚感のある声と確かな表現力で知られる声優・東地宏樹が、「児童買春・小児性愛」は紗倉まなが担当。さらに#3「スパルタ修業」は、俳優の坂上忍の出演が決定し、デリケートなテーマに寄り添いながら物語を紡ぐ。