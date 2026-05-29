第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）が開幕し、12年連続28度目の出場を狙うトヨタ自動車はあす30日の初戦でジェイプロジェクトと対戦する。特集記事の最終回は、就任8年目を迎えた藤原航平監督（46）。

トヨタ自動車に「再出発」の3文字は当てはまらない。4年連続の日本一を逃した昨季。藤原監督は敗戦に正面から向き合った上で、今季にかける強い思いを打ち明けた。

「選手に悔しい思いをさせて、僕自身も悔しかった。うまくいかなった事実は受け止めていますが、1イニング複数得点を取りに行くチャレンジをしたからこそ、新たな気づきもあった。再スタートではなく改善です」

2年ぶりの優勝を狙った都市対抗では、まさかの初戦敗退。2連覇のかかった日本選手権も、2回戦で姿を消していた。悔しい2つの敗戦を経験した一方で、野手陣はスイングスピード、打球速度が軒並み上昇。公式戦における1試合の平均得点は前年比0・6点増の5・6点になるなど、日々の取り組みが正しかったことも自らのパフォーマンスで証明して見せた。。

4月のJABA岡山大会は1試合平均6・4点を挙げ連覇を達成。盤石の戦いぶりに見えたが、陣容は苦しかった。

「主力がケガをしていたこともあり、本当に内野の替えがないぐらいの状態でした。本来はキャッチャーである小畑（尋規）にもサードの練習をしてもらっていたぐらいなので。そんな中、投手、野手とも若手が見事に頑張ってくれて。池村、細川らがよく成長してくれました」

投手陣では最高殊勲選手賞、最優秀投手賞に選出された3年目左腕の池村健太郎をはじめ、4年目を迎えた右腕・細川拓哉らが台頭。昨年までの主戦だった増居翔太（現ヤクルト）の穴を埋めるべく、チームにとっては収穫の多い岡山大会となった。ただ、一朝一夕でスキルが磨かれるわけではない。活発だった野手陣も含め、全てはこれまでの積み重ねがあるからこその優勝だった。指揮官は言う。

「そういうレベルアップさせてきたものをを駆使して勝つ。今年は“くしかつトヨタです”」。キャッチーなテーマを掲げ再び頂点へ戻る。