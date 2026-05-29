5月18日から24日までの1週間における、熱中症の救急搬送状況が消防庁より発表されました 。

【写真を見る】全国で1114人が『熱中症』で救急搬送 前年同期比で約0.9倍 都道府県別の最多は福岡で73人 兵庫が70人で続く【消防庁・熱中症情報5/18～24】

前年同期比で約0.9倍の1114人が搬送

消防庁によりますと、この1週間に熱中症で救急搬送された人は全国で1114人に上りました。

前年の同じ時期（令和7年5月18日～24日）は1279人（確定値）であったことから、前年比で約0.9倍と前年を下回っていることが分かります。

また、5月1日から累計で2682人が搬送されたということです 。

都道府県別では福岡県が最多の73人

都道府県別の搬送人員数では、福岡県が73人と全国で最も多く、次いで兵庫県の70人、愛知県の68人、大阪府の61人と続いています 。

【都道府県別 救急搬送状況（5月18日～5月24日）】（※多い順）

福岡県：73人

兵庫県：70人

愛知県：68人

大阪府：61人

埼玉県：56人

東京都：52人

神奈川県：38人

京都府：38人

長野県：35人

岡山県：32人

沖縄県：30人

熊本県：29人

千葉県：29人

茨城県：27人

広島県：25人

鹿児島県：25人

奈良県：25人

宮城県：23人

佐賀県：23人

福島県：22人

和歌山県：21人

岐阜県：20人

静岡県：19人

三重県：18人

愛媛県：17人

新潟県：17人

大分県：17人

長崎県：15人

岩手県：14人

山形県：14人

石川県：14人

滋賀県：14人

群馬県：13人

栃木県：12人

富山県：12人

山口県：11人

北海道：10人

福井県：10人

徳島県：10人

香川県：10人

青森県：9人

島根県：9人

宮崎県：8人

秋田県：5人

山梨県：5人

高知県：5人

鳥取県：4人

約35％が入院を必要とする「中等症」以上

搬送時の傷病程度については、以下の通りです。

死亡: 1人（0.1％）

重症（3週間以上の入院加療が必要）: 22人（2.0％）

中等症（入院診療が必要）: 373人（33.5％）

軽症（入院を必要としない）: 706人（63.4％）

入院が必要とされる「中等症」と「重症」を合わせると395人に達し、全体の35.5％を占めています。

住居での発生が約3割で最多

熱中症が発生した場所については、外出先だけでなく「住居」でも多くの事例が確認されています。

「住居」328人（29.4％）

「道路」248人（22.3％）

このほか、公共施設の屋外（158人）や屋内（67人）、工事現場などの仕事場（84人）でも搬送者が発生しています 。

搬送者の約6割が高齢者

年齢区分別の構成比では、満65歳以上の高齢者が全体の半数以上を占めているほか、生後28日未満の新生児も2人搬送されています。

高齢者（満65歳以上）: 653人（58.6％）

成人（満18歳以上65歳未満）: 301人（27.0％）

少年（満7歳以上18歳未満）: 152人（13.6％）

乳幼児（生後28日以上満7歳未満）: 6人（0.5％）

新生児（生後28日未満）: 2人（0.2％）

消防庁は、これらはあくまで速報値であり、今後修正される可能性があるとしています 。