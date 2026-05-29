全国で1114人が『熱中症』で救急搬送 前年同期比で約0.9倍 都道府県別の最多は福岡で73人 兵庫が70人で続く【消防庁・熱中症情報5/18～24】
5月18日から24日までの1週間における、熱中症の救急搬送状況が消防庁より発表されました 。
【写真を見る】全国で1114人が『熱中症』で救急搬送 前年同期比で約0.9倍 都道府県別の最多は福岡で73人 兵庫が70人で続く【消防庁・熱中症情報5/18～24】
前年同期比で約0.9倍の1114人が搬送
消防庁によりますと、この1週間に熱中症で救急搬送された人は全国で1114人に上りました。
前年の同じ時期（令和7年5月18日～24日）は1279人（確定値）であったことから、前年比で約0.9倍と前年を下回っていることが分かります。
また、5月1日から累計で2682人が搬送されたということです 。
都道府県別では福岡県が最多の73人
都道府県別の搬送人員数では、福岡県が73人と全国で最も多く、次いで兵庫県の70人、愛知県の68人、大阪府の61人と続いています 。
【都道府県別 救急搬送状況（5月18日～5月24日）】（※多い順）
福岡県：73人
兵庫県：70人
愛知県：68人
大阪府：61人
埼玉県：56人
東京都：52人
神奈川県：38人
京都府：38人
長野県：35人
岡山県：32人
沖縄県：30人
熊本県：29人
千葉県：29人
茨城県：27人
広島県：25人
鹿児島県：25人
奈良県：25人
宮城県：23人
佐賀県：23人
福島県：22人
和歌山県：21人
岐阜県：20人
静岡県：19人
三重県：18人
愛媛県：17人
新潟県：17人
大分県：17人
長崎県：15人
岩手県：14人
山形県：14人
石川県：14人
滋賀県：14人
群馬県：13人
栃木県：12人
富山県：12人
山口県：11人
北海道：10人
福井県：10人
徳島県：10人
香川県：10人
青森県：9人
島根県：9人
宮崎県：8人
秋田県：5人
山梨県：5人
高知県：5人
鳥取県：4人
約35％が入院を必要とする「中等症」以上
搬送時の傷病程度については、以下の通りです。
死亡: 1人（0.1％）
重症（3週間以上の入院加療が必要）: 22人（2.0％）
中等症（入院診療が必要）: 373人（33.5％）
軽症（入院を必要としない）: 706人（63.4％）
入院が必要とされる「中等症」と「重症」を合わせると395人に達し、全体の35.5％を占めています。
住居での発生が約3割で最多
熱中症が発生した場所については、外出先だけでなく「住居」でも多くの事例が確認されています。
「住居」328人（29.4％）
「道路」248人（22.3％）
このほか、公共施設の屋外（158人）や屋内（67人）、工事現場などの仕事場（84人）でも搬送者が発生しています 。
搬送者の約6割が高齢者
年齢区分別の構成比では、満65歳以上の高齢者が全体の半数以上を占めているほか、生後28日未満の新生児も2人搬送されています。
高齢者（満65歳以上）: 653人（58.6％）
成人（満18歳以上65歳未満）: 301人（27.0％）
少年（満7歳以上18歳未満）: 152人（13.6％）
乳幼児（生後28日以上満7歳未満）: 6人（0.5％）
新生児（生後28日未満）: 2人（0.2％）
消防庁は、これらはあくまで速報値であり、今後修正される可能性があるとしています 。