◇交流戦 阪神2─4日本ハム（2026年5月28日 甲子園）

阪神電車の甲子園駅前広場ではいま、キンシバイ（金糸梅）の花がよく咲いている。昼間は黄色い花びらがキラキラと輝くようである。

花言葉の一つは「悲しみを止める」だという。古くから薬草として痛みをいやしてきたことに由来するらしい。

今季初めて3連敗を喫した夜。阪神ファンは帰り道、雨に光る花々に心の痛みを和らげてもらえるかもしれない。

「この3連戦、甲子園のファンの方には辛い思いをさせましたけど」と阪神監督・藤川球児は言った。「またチームが強くなる、一つのきっかけにもできますからね」

野球の神さまはいつも「負けから学べ」と諭してくれる。それは野球が人生に似ているからだろう。ずっと勝ち続けるチームなどない。負けをいかに次にいかすか。その姿勢が問われている。

「スポーツは公明正大に勝つことを教えてくれるし、またスポーツは威厳をもって負けることも教えてくれる」。文豪アーネスト・ヘミングウェーが残した名言である。「要するに……スポーツはすべてのことを、つまり、人生ってやつを教えてくれるんだ」

山際淳司が引用していた。短編集『スローカーブを、もう一球』（角川文庫）のなかにある。

この夜は先取点こそ奪ったが、あとは打線がつながらなかった。9回裏に佐藤輝明が放った13号ソロがせめてもの慰みだった。阪神ファンが沸いたのはこの得点シーンのほかは、右翼・佐藤輝の三塁送球（3回表）、遊撃に入った熊谷敬宥の好守（7回表）、捕手・梅野隆太郎が俊足・五十幡亮汰の二盗阻止（8回表）……と守備の時だった。防戦に必死だった。

反対に日本ハムの強さは十分に感じた。この3連勝で借金を返し、勝率5割である。監督・新庄剛志も手応えを感じたのではないか。

前日のメンバー表交換で藤川と新庄は少し話しこんだ。「互いの健闘をたたえあう内容でした」と藤川。このカードが3試合だけではもったいない。できれば、秋の大舞台での対決を見たい。もしそうなれば、阪神は今回の敗戦で得た教訓を力にかえているだろう。

きょう29日は山際の命日である。1995年、46歳で逝った。『最後の夏 一九七三年巨人・阪神戦放浪記』（マガジンハウス）で＜たかがゲームが、人に希望を抱かせたりするのだ＞と書いている。 ＝敬称略＝ （編集委員）