福岡県の筑豊電気鉄道（中間市）は２８日、黒崎駅前駅（北九州市八幡西区）と筑豊直方駅（直方市）を結ぶ路線の２１駅のうち、西黒崎駅（同区）を７月３１日付で廃止すると発表した。

隣の黒崎駅前駅との距離がわずか約２００メートルで、路面電車を除く鉄道では松浦鉄道（長崎県佐世保市）の佐世保中央―中佐世保間と並び、駅間距離が日本最短であることで知られていた。

筑豊電鉄によると、西黒崎駅は１９９２年１０月２５日に開業。自動車専用道路・黒崎バイパスの建設工事に伴い、駅のホームが一部撤去され、周辺を工事用車両が頻繁に通行し、安全確保が難しいことから、２０２１年１０月１日に営業を休止していた。

廃止の理由について、同社の鉄道事業が１９９５年度以降３０年連続で経常赤字を計上しており、駅を再開する場合、多大な費用を要するほか、現行ダイヤの維持が困難となり、さらなる収支悪化を招くおそれがあるとしている。

また、７月１８日から平均５・１９％の運賃値上げを行うことも発表した。厳しい事業環境のなかで一部の車両の老朽化が進行し、物価高騰や乗務員らの確保のための待遇改善による人件費が増加していることなどを理由にあげている。

初乗りは２２０円から２３０円に、黒崎駅前―筑豊直方間は４６０円から４８０円になる。定期券は通勤で平均５・０１％、通学で４・９７％上がる。値上げは２０２４年９月に平均５・６％引き上げて以来。