ドジャース・ボブルヘッドナイト

米大リーグ（MLB）のドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でロッキーズに4-1で勝利。「1番・投手兼DH」の大谷翔平投手が投げては6回無安打1失点で今季5勝目、打っても9号先頭打者アーチを放つ大活躍だった。この試合の開始前、山本由伸投手の善行にも注目が集まった。

山本のボブルヘッド人形が配られたこの日、始球式を務めたのは14歳の少年だった。ドジャース公式SNSによると、ガンを患っていたカイ君。マウンドから捕手役の山本に向かって堂々とボールを投げた。嬉しそうな笑顔で山本と交流。ボールにサインをもらい、記念撮影も行った。

サプライズでこの始球式をカイ君に贈ったという山本。ネット上のファンも様々な反応を示していた。

「心温まる瞬間だ」

「由伸の優しさが伝わってくる」

「カイ少年の笑顔が最高」

「こんなサプライズ最高すぎる」

「ガンを乗り越えた少年に夢をプレゼントしたね」

「由伸らしい素敵な行動」

「2人の笑顔に感動した」

「ボブルヘッドナイトにぴったりのエピソード」

この日は昨年のワールドシリーズ第7戦で、最後のアウトを奪った山本を表現したボブルヘッド人形が来場者に配布された。



（THE ANSWER編集部）