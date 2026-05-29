兄弟姉妹リンクコーデ対応、5キャラ18アイテム！ ベビーザらス サンリオキャラクターズ 2026 SSコレクション

記事ポイント ハローキティ、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、リトルツインスターズ、パティ＆ジミーの5キャラクターを採用した全18アイテムがベビーザらス限定で販売中半袖ボディスーツ（2,499円〜）からジャンスカ（3,299円）まで幅広く展開し、ベビー・キッズの兄弟姉妹でリンクコーデに対応全国76店舗のベビーザらス（一部店舗を除く）およびトイザらス・ベビーザらス ZOZOTOWN店で購入できる ハローキティ、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、リトルツインスターズ、パティ＆ジミーの5キャラクターを採用した全18アイテムがベビーザらス限定で販売中半袖ボディスーツ（2,499円〜）からジャンスカ（3,299円）まで幅広く展開し、ベビー・キッズの兄弟姉妹でリンクコーデに対応全国76店舗のベビーザらス（一部店舗を除く）およびトイザらス・ベビーザらス ZOZOTOWN店で購入できる

ベビーザらスで、サンリオの人気キャラクターをデザインしたベビー服とキッズ服が2026年5月1日より販売されています。

「ハローキティ」「ポチャッコ」「けろけろけろっぴ」「リトルツインスターズ」「パティ＆ジミー」の5キャラクターを採用した全18アイテムで構成されており、ベビーザらスの限定商品です。

ベビーザらス「サンリオキャラクターズ 2026 SSコレクション」





ブランド：ベビーザらス発売日：2026年5月1日（金）価格：1,899円〜3,299円（税込）アイテム数：全18種取扱：全国76店舗のベビーザらス（トイザらス・ベビーザらス併設型店舗含む）およびトイザらス・ベビーザらス ZOZOTOWN店（一部店舗を除く）

世代を超えて愛されてきたサンリオのキャラクターたちが、半袖ボディスーツ・足なしサロペット・半袖Tシャツ・ミニスカート・ショートパンツ・ジャンスカと6カテゴリーのアイテムに展開されています。

ベビーから小さなお子さまのキッズサイズまでラインナップが揃い、兄弟姉妹でキャラクターをそろえたリンクコーデが楽しめる構成です。

ボーダー柄・ドット柄・総柄といったポップなデザインが夏のお出かけシーンに映えるラインナップで、デイリー使いから特別な日のギフトまで幅広いシーンに対応しています。

半袖ボディスーツ・足なしサロペット（ベビー向け）

ベビー向けは半袖ボディスーツ7種と足なしサロペット1種の計8アイテムで構成されています。

いずれも股下にスナップボタンを備えた着替えやすい仕様で、70〜80サイズに対応しています。

半袖ボディスーツ ハローキティ ボーダー





商品名：半袖ボディスーツ ハローキティ ボーダー価格：2,499円（税込）

青白のボーダー地に赤い衿を合わせたデザインで、飛行機に乗るキティとミミィのプリントが胸元に配置されています。

すっきりとした配色で、お出かけ着としても映えるボディスーツです。

半袖ボディスーツ ハローキティ ドット





商品名：半袖ボディスーツ ハローキティ ドット価格：2,499円（税込）

赤地に白の水玉模様、青い衿とフリル袖を組み合わせたポップな一枚で、ローラースケートを楽しむハローキティとティピーのプリントが描かれています。

フリル袖が華やかさを加えています。

半袖ボディスーツ ハローキティ 飛行機





商品名：半袖ボディスーツ ハローキティ 飛行機価格：2,499円（税込）

赤地の全面にハローキティと飛行機・雲の柄が敷き詰められた総柄デザインで、青いネックラインとHELLOKITTYのロゴワッペンが施されています。

存在感のある総柄が一枚でスタイルを完成させます。

足なしサロペット ハローキティ





商品名：足なしサロペット ハローキティ価格：2,999円（税込）

デニム素材のノースリーブタイプで、胸元にはギンガムチェック縁取りのハートフレーム内にHELLOKITTYの刺繍ポケットが配置されています。

イエローボタンのアクセントと股スナップボタン仕様で、夏のお出かけスタイルに映える一枚です。

半袖ボディスーツ パティ＆ジミー





商品名：半袖ボディスーツ パティ＆ジミー価格：2,499円（税込）

白地ストライプに青いネックラインと赤い袖口を組み合わせ、前面にパティ＆ジミーの2キャラクターとロゴ文字がカラープリントされています。

爽やかな配色が夏の着こなしに馴染みます。

半袖ボディスーツ ポチャッコ





商品名：半袖ボディスーツ ポチャッコ価格：2,499円（税込）

ロイヤルブルーの地色に赤いネックラインが映え、ラジカセに乗るポチャッコのプリントが前面に大きく描かれています。

鮮やかな青が夏らしい印象を与えるボディスーツです。

半袖ボディスーツ けろけろけろっぴ





商品名：半袖ボディスーツ けろけろけろっぴ価格：2,499円（税込）

緑白ボーダー地に黄色いネックラインを合わせた清涼感あるデザインで、アイスを持つけろけろけろっぴの刺繍アップリケとカタカナロゴが胸元に施されています。

半袖ボディスーツ リトルツインスターズ





商品名：半袖ボディスーツ リトルツインスターズ価格：2,499円（税込）

淡いピンク地にブルーのネックラインを合わせ、リトルツインスターズ（キキ＆ララ）のプリントが入った優しいカラーリングのボディスーツです。

ふわりとした色合いが乳幼児期の記念写真にも映えます。

半袖Tシャツ・ボトムス・ジャンスカ（キッズ向け）

キッズ向けは半袖Tシャツ7種、ミニスカート・ショートパンツ・ジャンスカの計10アイテムを展開しています。

半袖Tシャツは1,899円または1,999円（税込）、ボトムス類は1,999円〜3,299円（税込）で購入できます。

半袖Tシャツ ハローキティ ドット





商品名：半袖Tシャツ ハローキティ ドット価格：1,899円（税込）

青地に白のドット柄が散り、黄色いリブ衿がアクセントになっています。

ローラースケートを楽しむハローキティのプリントが胸元に配置された、夏のデイリー使いに向いた一枚です。

半袖Tシャツ・ボトムス 各種半袖Tシャツ ハローキティ ボーダー：1,899円（税込）半袖Tシャツ ハローキティ チア風：1,999円（税込）半袖Tシャツ ポチャッコ：1,899円（税込）半袖Tシャツ けろけろけろっぴ：1,899円（税込）半袖Tシャツ リトルツインスターズ：1,899円（税込）半袖Tシャツ パティ＆ジミー：1,999円（税込）ミニスカート ハローキティ：1,999円（税込）ショートパンツ パティ＆ジミー：1,999円（税込）ジャンスカ ハローキティ：3,299円（税込）

半袖Tシャツはボーダー柄・チア風・各キャラクタープリントと個性の異なる6種がそろい、上下を同じキャラクターでコーディネートしたり、異なるキャラクターを組み合わせたりと着回しの幅が広がります。

ミニスカートとショートパンツは動きやすさを重視した設計で、公園や旅行など活発に過ごす夏のシーンに向いています。

ジャンスカ ハローキティ（3,299円）は一枚でコーディネートが完成するオールインワン感覚のアイテムとして展開されています。

半袖ボディスーツ（2,499円〜）からジャンスカ（3,299円）まで年齢差のある兄弟姉妹がキャラクターをそろえてリンクコーデを楽しめる点がこのコレクションの特徴で、5月1日より全国76店舗のベビーザらス（一部店舗を除く）とZOZOTOWNで販売されています。

「ハローキティ」を中心に、懐かしさを持つ世代から子ども世代まで共通して楽しめる5キャラクターの全18アイテムが一斉に購入できます。

ベビーザらス「サンリオキャラクターズ 2026 SSコレクション」の紹介でした。

よくある質問

Q. ベビーザらスの店舗はすべてで取り扱っていますか？

A. 一部の併設型店舗およびトイザらス単独店舗では取り扱いがありません。

全国76店舗のベビーザらス（トイザらス・ベビーザらス併設型店舗含む）およびトイザらス・ベビーザらス ZOZOTOWN店が対象です。

詳しい取扱店舗情報は公式サイトに掲載されています。

Q. ボディスーツ以外のアイテムはどのキャラクターが展開されていますか？

A. 半袖Tシャツはハローキティ（ドット・ボーダー・チア風の3種）、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、リトルツインスターズ、パティ＆ジミーの計7種が展開されています。

ミニスカートとジャンスカはハローキティ、ショートパンツはパティ＆ジミーのデザインです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 兄弟姉妹リンクコーデ対応、5キャラ18アイテム！ ベビーザらス「サンリオキャラクターズ 2026 SSコレクション」 appeared first on Dtimes.