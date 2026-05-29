記事ポイント HACHIKI 八起庵が2026年6月1日より夏の期間限定メニューを販売開始京鴨と山椒を使った冷やしつけ麺（税込1,738円）がアルデ新大阪店・新横浜店で登場卵かけごはんセット・ミニ親子丼セットのボリュームメニューも同時展開 HACHIKI 八起庵が2026年6月1日より夏の期間限定メニューを販売開始京鴨と山椒を使った冷やしつけ麺（税込1,738円）がアルデ新大阪店・新横浜店で登場卵かけごはんセット・ミニ親子丼セットのボリュームメニューも同時展開

京都・丸太町で長年にわたって鳥料理を提供してきた老舗「八起庵」のカジュアルブランド、HACHIKI 八起庵が2026年6月1日（月）から夏の期間限定メニューの販売を始めます。

アルデ新大阪店と新横浜店の2店舗で提供されるのは、京鴨と山椒を組み合わせた冷やしつけ麺です。

暑い季節にあわせて設計された一品は、八起庵の本格的な技術をカジュアルな形で体験できる内容となっています。

HACHIKI 八起庵「山椒香る 京鴨の冷やしつけ麺」





メニュー名：山椒香る 京鴨の冷やしつけ麺（単品）価格：税込1,738円販売期間：2026年6月1日（月）〜販売店舗：HACHIKI 八起庵 アルデ新大阪店、新横浜店

漆塗りの膳に、蕎麦麺・スライスされた京鴨・冷製のつけ汁・刻みネギ・山椒・おろし大根が並びます。

しっとりと仕上げられた京鴨は噛むほどに深いコクが広がり、鼻をすっと抜ける山椒の清涼感が後味を引き締めます。

喉越しのよい麺を特製の冷製つゆにくぐらせるスタイルで、夏のランチや外出先での食事に対応した一皿です。

卵かけごはんセット（税込1,958円）とミニ親子丼セット（税込2,288円）も同時に用意され、ボリュームを重視した食事にも対応します。

アルデ新大阪店





ショッピングモール内に位置するアルデ新大阪店は、赤いカウンターが目を引く小型店舗で、ショーケースには惣菜が並びます。

営業時間は10:30〜22:30（L.O.21:30）で、定休日はアルデ新大阪の営業に準じます。

総席数は30席（カウンター席8席・テーブル席22席）です。

新横浜店





新横浜店は木調カウンターと店名看板が印象的な飲食店舗で、食品サンプルケースやテーブル席を備えています。

営業時間は11:00〜23:00（L.O.22:00）で、年中無休で営業します。

総席数は36席です。

京鴨と山椒の冷やしつけ麺は、2026年6月1日から両店舗で注文できます。

税込1,738円の単品に加え、セットメニューも展開されているため、食事のボリューム感にあわせて選べます。

八起庵の技を受け継ぎながらカジュアルな価格帯で提供されるこの夏限定メニューは、新大阪・新横浜というターミナル立地を活かし、移動や買い物のついでにも立ち寄りやすい環境で提供されます。

HACHIKI 八起庵「山椒香る 京鴨の冷やしつけ麺」の紹介でした。

よくある質問

Q. 冷やしつけ麺以外のセットメニューの価格はいくらですか？

A. 卵かけごはんセットが税込1,958円、ミニ親子丼セットが税込2,288円です。

Q. アルデ新大阪店と新横浜店の営業時間の違いは何ですか？

A. アルデ新大阪店は10:30〜22:30（L.O.21:30）、新横浜店は11:00〜23:00（L.O.22:00）です。

定休日はアルデ新大阪店がアルデ新大阪の営業に準じ、新横浜店は定休日なしとなっています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 京鴨×山椒、税込1,738円の夏限定！ HACHIKI 八起庵「山椒香る 京鴨の冷やしつけ麺」 appeared first on Dtimes.