6月1日開業、宿泊者無料でドリンク＆焼菓子！ 横浜東急REIホテル「REI Café」

記事ポイント 横浜東急REIホテルの9階に、ラウンジスペース「REI Café」が2026年6月1日（月）にオープンします。宿泊者はフリーソフトドリンク（コーヒー・紅茶など）と焼菓子などのスナックを無料で利用できます。ビジターも1,200円で利用でき、みなとみらい線「新高島駅」から徒歩約2分のアクセスです。 横浜東急REIホテルの9階に、ラウンジスペース「REI Café」が2026年6月1日（月）にオープンします。宿泊者はフリーソフトドリンク（コーヒー・紅茶など）と焼菓子などのスナックを無料で利用できます。ビジターも1,200円で利用でき、みなとみらい線「新高島駅」から徒歩約2分のアクセスです。

みなとみらいのビル群を天井まで届く大窓越しに一望できるラウンジが、横浜東急REIホテルの9階に誕生します。

2026年6月1日（月）にオープンする「REI Café（レイカフェ）」は、宿泊者が無料で利用できるフリードリンク付きのくつろぎ空間です。

コーヒーや紅茶などのソフトドリンクと焼菓子などのスナックが用意され、チェックイン前後や観光・ショッピングの合間にも立ち寄れます。

横浜東急REIホテル「REI Café」





場所：横浜東急REIホテル 9階（神奈川県横浜市西区みなとみらい）オープン日：2026年6月1日（月）営業時間：11:00〜18:00料金：宿泊者 無料／ビジター 一律1,200円（9階フロントにて受付）内容：ラウンジスペース利用、フリーソフトドリンク（コーヒー・紅茶など）、スナック（焼菓子など）

木製テーブルとベージュ革張りチェアが整然と並ぶ9階のラウンジは、天井まで届く大窓からみなとみらいのビル群を見渡せる開放的な設計になっています。

右奥にはバーカウンターが設けられており、落ち着いた雰囲気の中で読書やリモートワーク、観光の疲れを癒やす時間を過ごせます。

提供されるフリードリンクはコーヒー・紅茶などのソフトドリンクで、焼菓子などのスナックとともに営業時間内であれば自由に利用できます。

宿泊者以外も9階フロントにて1,200円を支払えばビジター利用が可能で、みなとみらいエリアへ訪れた際の休憩拠点としても機能します。

アクセスと施設概要





白色の高層ビルの上部に「東急REI」のロゴを掲げ、低層部に青いガラスファサードをまとった外観が、みなとみらいエリアのランドマークの一角を形成しています。

みなとみらい線「新高島駅」から徒歩約2分、JR・東急線・京急線ほかが乗り入れる「横浜駅」からは徒歩約10分の場所に位置します。

ホテルは客室234室に加え、レストラン、グラブ＆ゴー、コワーキングスペースを備えた構成になっています。

REI Caféのオープンにより、9階が宿泊者の日中滞在拠点として新たな役割を担います。

なお、貸し切りイベントの開催などにより、営業時間が変更されるか利用できない場合があります。

みなとみらいを訪れる際の滞在拠点として、宿泊者が無料で使えるフリードリンク＆スナック付きラウンジは、チェックイン前後の時間活用から仕事の合間の気分転換まで幅広いシーンに対応しています。

11:00〜18:00の営業時間内であれば、みなとみらいのビル群を眼下に望む9階の眺望とともにゆったりした時間を過ごせます。

横浜東急REIホテル「REI Café」の紹介でした。

よくある質問

Q. ビジター利用の場合、事前予約は必要ですか？

A. 予約不要で、9階フロントにて当日受け付けています。

料金は一律1,200円です。

Q. REI Caféが利用できない日はありますか？

A. 貸し切りイベントなどの開催時は営業時間が変更されるか、利用できない場合があります。

最新の営業情報は公式サイトに掲載されます。

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