5キャラ＋店舗限定版、ダーツライブ2・3両対応！ ハイブクリエーション「サンエックスユニバース ダーツセット」

記事ポイント 「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」の人気5キャラクターをデザインしたダーツセットが全国のダーツハイブ店舗・オンラインショップで2026年6月18日(木)より販売されます全6種各4,620円（税込）で、各キャラクターのイメージカラーを落とし込んだバレルとダーツライブカードが付属しますダーツハイブ店舗限定の「サンエックスユニバース」版は、サンエックスの人気キャラクターが一堂に会したオリジナルデザインで展開されます 「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」の人気5キャラクターをデザインしたダーツセットが全国のダーツハイブ店舗・オンラインショップで2026年6月18日(木)より販売されます全6種各4,620円（税込）で、各キャラクターのイメージカラーを落とし込んだバレルとダーツライブカードが付属しますダーツハイブ店舗限定の「サンエックスユニバース」版は、サンエックスの人気キャラクターが一堂に会したオリジナルデザインで展開されます

サンエックスの人気キャラクターたちがダーツセットになって登場します。

ダーツグッズ専門店「ダーツハイブ」を運営するハイブクリエーション（セガサミーグループ）が、「サンエックスユニバース」デザインのオリジナルダーツセット全6種を2026年6月18日(木)より販売開始します。

ハイブクリエーション「サンエックスユニバース ダーツセット」





商品名：サンエックスユニバース ダーツセット（全6種）価格：各4,620円（税込）予約開始：2026年6月11日(木)販売開始：2026年6月18日(木)取扱：ダーツハイブオンラインショップ・全国ダーツハイブ実店舗（14店舗）発売元：ハイブクリエーション（セガサミーグループ）

リラックマ・すみっコぐらし・たれぱんだ・こげぱん・アフロ犬の5キャラクターに加え、ダーツハイブ店舗限定の「サンエックスユニバース」版を合わせた全6種のラインナップです。

各セットには、キャラクターのイメージカラーを落とし込んだバレル・個性あふれるキャラクターデザインのフライト・ダーツライブカードが付属した特別仕様となっています。

ダーツライブカードには「ライブエフェクト」と「ダーツライブテーマ」の両方が収録されており、ダーツライブ3・ダーツライブ2のどちらの筐体でも演出を利用できます。

コレクションとしての保存にも、実際にダーツを楽しむアイテムとしても対応した仕様です。

ラインナップ詳細

全6種はそれぞれ独立したデザインで展開されます。

リラックマダーツセット・すみっコぐらしダーツセット・たれぱんだダーツセット・こげぱんダーツセット・アフロ犬ダーツセットの5種がオンラインショップ・店舗の両方で取り扱われます。

サンエックスユニバースダーツセットはダーツハイブ店舗限定販売で、リラックマをはじめとするサンエックスの人気キャラクターが1つのデザインに集結したオリジナル仕様です。

全種にライブエフェクト＆ダーツライブテーマが付属します。

販売開始記念キャンペーン

2026年6月18日(木)の販売開始にあわせ、全国のダーツハイブ店舗でサンエックスユニバースダーツセットを購入した方にオリジナルマルチケースが贈られます。

マルチケースにはサンエックスユニバースのイラストがプリントされており、ノベルティがなくなり次第終了となります。

オンラインショップではなく、ダーツハイブ実店舗での購入がキャンペーン対象です。

サンエックスキャラクターのイメージカラーをバレルに落とし込んだデザインはここでしか入手できないオリジナル仕様で、ギフト需要にも対応しています。

2026年6月11日(木)から予約受付が始まり、6月18日(木)の販売開始に備えてオンラインショップおよびダーツハイブ全国14店舗で取り扱われます。

ハイブクリエーション「サンエックスユニバース ダーツセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「サンエックスユニバース」ダーツセットはオンラインでも購入できますか？

A. サンエックスユニバースダーツセットはダーツハイブ実店舗限定の販売です。

リラックマ・すみっコぐらし・たれぱんだ・こげぱん・アフロ犬の5種はダーツハイブオンラインショップおよび全国14店舗で取り扱われます。

Q. ダーツライブカードはダーツライブ3以外の筐体でも使えますか？

A. 付属のダーツライブカードにはライブエフェクトとダーツライブテーマの両方が収録されており、ダーツライブ3・ダーツライブ2の両筐体で演出を利用できます。

Q. 店舗購入特典のオリジナルマルチケースはいつまでもらえますか？

A. キャンペーン期間は2026年6月18日(木)からノベルティがなくなり次第終了です。

数量に上限があるため、終了時期は各店舗の在庫状況によって異なります。

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