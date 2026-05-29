スヌーピーをモチーフにした「KRIFF MAYER」の新作Tが発売！即完売の人気グラフィック“盆栽スヌーピー”も半袖バージョンで登場
新しいデイリーウェアを提案するブランド「KRIFF MAYER(クリフメイヤー)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボTシャツが2種登場。春に発売され、瞬く間に完売した大ヒットアイテム「盆栽スヌーピー」のグラフィックも、半袖バージョンになって販売される。
【写真】スヌーピーをモチーフにした「KRIFF MAYER」の新作Tを見る
■スーベニアグッズのような純和風テイストがたまらない！人気の盆栽モチーフが復活
今年の春にロングスリーブスタイルで発売され、スカジャンを思わせるグラフィックデザインが話題を集めた盆栽モチーフ。夏の新作で半袖になって復活！「スヌーピー刺繍T(盆栽)」(各5390円)は、オフ、ブラック、ネイビーの定番カラーに加えて、今季注目のライトピンクが仲間入り。テロッとしたやわらかな質感で、汗ばむ季節でもベタつきにくいコットン100%素材が採用されている。
■プリント技法と素材使いにこだわりあり！新作グラフィックもヒットの予感
もう一方の新作は、機能素材が採用された「スヌーピープリントT(サーフ)」(各4950円)。バックプリントに夏のムードあふれるグラフィックがあしらわれた5色展開のシリーズだ。スヌーピーとチャーリー・ブラウン、ウッドストックがサーフボードの上で波に揺られるワンシーンを描いたデザイン。波紋が発泡プリントで立体的に表現されていて、エモーショナルなムードを醸し出している。古着っぽさがありながら、接触冷感で速乾性も高く、抗ピリング糸により毛玉もできにくいという高機能な1枚だ。
以上のアイテムは「KRIFF MAYER」の公式オンラインストアにて絶賛発売中！ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■スーベニアグッズのような純和風テイストがたまらない！人気の盆栽モチーフが復活
■プリント技法と素材使いにこだわりあり！新作グラフィックもヒットの予感
もう一方の新作は、機能素材が採用された「スヌーピープリントT(サーフ)」(各4950円)。バックプリントに夏のムードあふれるグラフィックがあしらわれた5色展開のシリーズだ。スヌーピーとチャーリー・ブラウン、ウッドストックがサーフボードの上で波に揺られるワンシーンを描いたデザイン。波紋が発泡プリントで立体的に表現されていて、エモーショナルなムードを醸し出している。古着っぽさがありながら、接触冷感で速乾性も高く、抗ピリング糸により毛玉もできにくいという高機能な1枚だ。
以上のアイテムは「KRIFF MAYER」の公式オンラインストアにて絶賛発売中！ぜひチェックしてみて。
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