食卓に革命！おいしさを科学で解析…技術者集団・理研ビタミン
5月28日（木）に放送した「カンブリア宮殿【食卓に革命！おいしさを科学で解析…技術者集団・理研ビタミン】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！
【動画】食卓に革命！おいしさを科学で解析…技術者集団・理研ビタミン
「ふえるわかめちゃん」や「ノンオイルドレッシング」は理研ビタミンの“表の顔”にすぎない。実は「改良剤」などのBtoB事業で売り上げのおよそ8割を占める黒子企業なのだ。スーパーやコンビニなどで売られている食品の多くに「改良剤」が使われており、ケーキの“ふわふわ”から春巻きの“パリパリ”まで、様々な食べ物の食感をコントロールしている。
ロングセラーの「ふえるわかめちゃん」「ノンオイルドレッシング」以来、理研ビタミンには長年、ヒット商品がなかった。技術ばかりが先行し、客の心を掴めていなかったのだ。そこで山木会長は組織を改革、商品企画部を「企画部」と「技術部」に分け、「企画部」が市場のニーズを徹底的に探り、それを「技術部」が形にする体制に変えた。おかげでここ数年、「ザクザクわかめ」「インドカレー屋さんの謎ドレッシング」など次々にヒット商品が生まれている。
見逃した方は、「テレ東BIZ」へ！
【ゲスト】理研ビタミン 会長 山木一彦
【MC】金原ひとみ ヒャダイン
【ホームページ】
【公式Facebook】
【公式X】@cambrian_palace
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理研ビタミンの“裏の顔”
「ふえるわかめちゃん」や「ノンオイルドレッシング」は理研ビタミンの“表の顔”にすぎない。実は「改良剤」などのBtoB事業で売り上げのおよそ8割を占める黒子企業なのだ。スーパーやコンビニなどで売られている食品の多くに「改良剤」が使われており、ケーキの“ふわふわ”から春巻きの“パリパリ”まで、様々な食べ物の食感をコントロールしている。
異色のヒット連発の裏に…山木会長の改革
ロングセラーの「ふえるわかめちゃん」「ノンオイルドレッシング」以来、理研ビタミンには長年、ヒット商品がなかった。技術ばかりが先行し、客の心を掴めていなかったのだ。そこで山木会長は組織を改革、商品企画部を「企画部」と「技術部」に分け、「企画部」が市場のニーズを徹底的に探り、それを「技術部」が形にする体制に変えた。おかげでここ数年、「ザクザクわかめ」「インドカレー屋さんの謎ドレッシング」など次々にヒット商品が生まれている。
見逃した方は、「テレ東BIZ」へ！
【ゲスト】理研ビタミン 会長 山木一彦
【MC】金原ひとみ ヒャダイン
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