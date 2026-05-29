無印良品「カレーフェス」六本木ヒルズで開幕！ 全45種食べ比べ＆カレーガチャが登場＜取材レポ＞
「無印良品」のレトルトカレー全45種類が一度に楽しめる「45種類 勢ぞろい、食べ比べ！無印良品 カレーフェス」が、5月28日（木）から5月31日（日）までの4日間、東京・六本木ヒルズの大屋根プラザで開催中。「自分の好きなカレーに出会える」がテーマの本イベントでは、5つの体験を通して自分好みのカレーを選ぶ食べ比べ体験などが展開されている。今回クランクイン！トレンドは、プレス体験会に参加し、カレーの食べ比べを実際に体験。今まで食べたことがない商品への挑戦心が芽生える内容だった。
【写真】「無印良品」で販売されているカレー全45種類
■せっかくだから、いつもと違う味に
今回開幕した「45種類 勢ぞろい、食べ比べ！無印良品 カレーフェス」は、「無印良品」で販売されている全45種類のレトルトカレーが一堂に集結したイベント。人気商品や季節限定のカレーがずらりと並んだフォトスポットやキッチンカーが並び、会場に広がるスパイスの香りが人々の食欲をそそる。
種類豊富なカレーを気軽に試せる“食べ比べ体験”では2種類のプランが用意されており、1つは事前予約制（参加料金 1500円）の「全45種類 食べ比べ体験」。5月28日（木）から5月30日（土）までの予約分は満枠により締め切られているが、5月31日（日）分のみ、5月30日（土）に特設サイトにて予約受付が開始される。ちなみに「45種類 食べ比べ」は4人前相当の量が提供されるため、4名以上のグループ参加がオススメだという。
そしてもう1つのプラン、5つのテーマの中から好みのカレーを選ぶ「6種類 食べ比べ体験」（参加料金 500円）を今回は体験させてもらった。こちらは事前予約枠に加えて当日参加枠も設けられており、1人から気軽に楽しめる内容となっている。
★5つのテーマ
1．「スパイス」から2種選ぶ
2．「コク」から1種選ぶ
3．「辛さ」から1種選ぶ
4．「色」から1種選ぶ
5．「マッチング」から1種選ぶ
全部で6商品を食べ比べできる本プラン。入場時に「45種類 食べ比べチェックリスト」が配られるので、利用者はテーマごとに選んだカレーのチェック欄にテーマの番号を記入し、リストをスタッフに提出する。オーダーが通ると、選んだ6種類のカレーが運ばれてくる仕組みだ。今回筆者は下記6品を選択！
1．「スパイス」から2種選ぶ＝「サグチキン（ほうれん草とチキンのカレー）」「デミグラスソースの欧風ビーフカレー」
2．「コク」から1種選ぶ＝「とんこつと和風だしのクリーミースープカレー」
3．「辛さ」から1種選ぶ＝「辛くない 国産りんごと野菜のカレー」
4．「色」から1種選ぶ＝「冷やして食べるレモンクリームチキンカレー」
5．「マッチング」から1種選ぶ＝「焙煎スパイスの海老のクリーミーカレー」
店舗で購入する時は「バターチキン」や「キーマ」など間違いない味を買いがちな筆者だが、今回はスパイスの香りを嗅ぎ比べたり匂いや食感、色の説明を読んだりしていくうちに冒険心がくすぐられ、気づけば食べたことがない6商品を選んでいた。
なお、「6種類 食べ比べ体験」にはお茶碗1杯分（約180g）のご飯が付いてくる。スパイスの香りや素材の味、辛さの違いを感じながら食べていると、あっという間にご飯がなくなっていく。どのカレーもおいしかったが、個人的にカレーと和風だしの意外な組み合わせがクセになる「とんこつと和風だしのクリーミースープカレー」と、食べた瞬間にスモーキーな香りが口いっぱいに広がった「焙煎スパイスの海老のクリーミーカレー」が特にお気に入りでリピートしたくなった。
ちなみに会場内では、イベントの様子をSNSに投稿すると「カレーシール」が当たる“カレーガチャ”に挑戦できるほか、カレーへの学び・体験を深めることがかなうアレンジレシピ紹介、「無印良品」のスタッフが選んだ「おすすめカレーレシピ」なども展開。
普段なかなか出会えない味の発見や、思いがけない“好き”と出会える「45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品カレーフェス」。「いつも同じ味を買いがち」「『無印良品』のカレーは、種類が多すぎて、毎回どれを買うか迷う！」という人でも、本イベントでは新しい“好みの一皿”を見つけることができるのではないだろうか。
■せっかくだから、いつもと違う味に
今回開幕した「45種類 勢ぞろい、食べ比べ！無印良品 カレーフェス」は、「無印良品」で販売されている全45種類のレトルトカレーが一堂に集結したイベント。人気商品や季節限定のカレーがずらりと並んだフォトスポットやキッチンカーが並び、会場に広がるスパイスの香りが人々の食欲をそそる。
種類豊富なカレーを気軽に試せる“食べ比べ体験”では2種類のプランが用意されており、1つは事前予約制（参加料金 1500円）の「全45種類 食べ比べ体験」。5月28日（木）から5月30日（土）までの予約分は満枠により締め切られているが、5月31日（日）分のみ、5月30日（土）に特設サイトにて予約受付が開始される。ちなみに「45種類 食べ比べ」は4人前相当の量が提供されるため、4名以上のグループ参加がオススメだという。
そしてもう1つのプラン、5つのテーマの中から好みのカレーを選ぶ「6種類 食べ比べ体験」（参加料金 500円）を今回は体験させてもらった。こちらは事前予約枠に加えて当日参加枠も設けられており、1人から気軽に楽しめる内容となっている。
★5つのテーマ
1．「スパイス」から2種選ぶ
2．「コク」から1種選ぶ
3．「辛さ」から1種選ぶ
4．「色」から1種選ぶ
5．「マッチング」から1種選ぶ
全部で6商品を食べ比べできる本プラン。入場時に「45種類 食べ比べチェックリスト」が配られるので、利用者はテーマごとに選んだカレーのチェック欄にテーマの番号を記入し、リストをスタッフに提出する。オーダーが通ると、選んだ6種類のカレーが運ばれてくる仕組みだ。今回筆者は下記6品を選択！
1．「スパイス」から2種選ぶ＝「サグチキン（ほうれん草とチキンのカレー）」「デミグラスソースの欧風ビーフカレー」
2．「コク」から1種選ぶ＝「とんこつと和風だしのクリーミースープカレー」
3．「辛さ」から1種選ぶ＝「辛くない 国産りんごと野菜のカレー」
4．「色」から1種選ぶ＝「冷やして食べるレモンクリームチキンカレー」
5．「マッチング」から1種選ぶ＝「焙煎スパイスの海老のクリーミーカレー」
店舗で購入する時は「バターチキン」や「キーマ」など間違いない味を買いがちな筆者だが、今回はスパイスの香りを嗅ぎ比べたり匂いや食感、色の説明を読んだりしていくうちに冒険心がくすぐられ、気づけば食べたことがない6商品を選んでいた。
なお、「6種類 食べ比べ体験」にはお茶碗1杯分（約180g）のご飯が付いてくる。スパイスの香りや素材の味、辛さの違いを感じながら食べていると、あっという間にご飯がなくなっていく。どのカレーもおいしかったが、個人的にカレーと和風だしの意外な組み合わせがクセになる「とんこつと和風だしのクリーミースープカレー」と、食べた瞬間にスモーキーな香りが口いっぱいに広がった「焙煎スパイスの海老のクリーミーカレー」が特にお気に入りでリピートしたくなった。
ちなみに会場内では、イベントの様子をSNSに投稿すると「カレーシール」が当たる“カレーガチャ”に挑戦できるほか、カレーへの学び・体験を深めることがかなうアレンジレシピ紹介、「無印良品」のスタッフが選んだ「おすすめカレーレシピ」なども展開。
普段なかなか出会えない味の発見や、思いがけない“好き”と出会える「45種類勢ぞろい、食べ比べ！無印良品カレーフェス」。「いつも同じ味を買いがち」「『無印良品』のカレーは、種類が多すぎて、毎回どれを買うか迷う！」という人でも、本イベントでは新しい“好みの一皿”を見つけることができるのではないだろうか。