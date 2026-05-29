「世界は変わった」大揺れのセリエA名門ミラン、新指揮官の騒動戦で“プレミア15位”に敗北か！イタリアメディアは嘆き「補強予算は３倍」
イタリアの名門ミランが、最初のターゲットを逃したのかもしれない。
『Gazzetta dello Sport』紙は５月27日、マッシミリアーノ・アッレーグリ前監督を解任したミランが、アンドニ・イラオラ監督の招聘に失敗した様子と報じた。
最終節でセリエA５位に転落し、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を逃したミランは、アッレーグリを解任。さらにフロントの幹部たちもこぞって解任し、大きな変更に踏み切っている。
その最初となるのが、後任監督の選定だ。３バックを基本とし、守備を重視するアッレーグリ体制に見切りをつけ、攻撃志向の指揮官の招聘を目指した。その候補として名前があがったのが、プレミアリーグでボーンマスを６位に導いたイラオラだ。
すでに何度かコンタクトが報じられていたミランだが、イラオラを手に入れることはかなわない見込みという。Gazzetta dello Sport紙によれば、指揮官はクリスタル・パレスを選んだようだ。カンファレンスリーグ（ECL）を制したパレスだが、オリバー・グラスナー監督の退任が決まっている。
同紙は「2000年代のはじめ、ミランとプレミアリーグ15位のクラブで選ぶなら、どの監督も迷うことはなかっただろう。だが、世界は変わったのだ」と伝えた。
「イラオラはミランの挑戦に確信を持っていない。経験していないリーグで、新しい経営陣や選手たちとゼロから築かなければならず、非常に難しい冒険なのだ」
「一方、クリスタル・パレスはプレミアで仕事を続け、家族をイングランドから引っ越しさせることなく、野心的な予算で市場に臨むことを提示できる。イラオラのルーツがあるオランダでは、補強予算はミランの３倍にものぼると報じられた。確認が必要だが、市場におけるプレミアクラブの火力を考えれば、不可能でないことは確かだ」
ミランが世界的な人気を誇る名門のビッグクラブであることは変わらない。だが、2022年のスクデットを除けば、主要タイトルからは遠ざかっている。前述のように、来季はCLにも出られない。
一方、クリスタル・パレスは昨季のFAカップ、今季のECLと、２年連続でタイトルを奪取。プレミアリーグとセリエAの経済力の差も周知のとおりだ。イラオラがより魅力的な環境と考えても不思議ではないだろう。
イラオラを逃した場合、ミランは新監督に誰を選ぶのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
『Gazzetta dello Sport』紙は５月27日、マッシミリアーノ・アッレーグリ前監督を解任したミランが、アンドニ・イラオラ監督の招聘に失敗した様子と報じた。
最終節でセリエA５位に転落し、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を逃したミランは、アッレーグリを解任。さらにフロントの幹部たちもこぞって解任し、大きな変更に踏み切っている。
すでに何度かコンタクトが報じられていたミランだが、イラオラを手に入れることはかなわない見込みという。Gazzetta dello Sport紙によれば、指揮官はクリスタル・パレスを選んだようだ。カンファレンスリーグ（ECL）を制したパレスだが、オリバー・グラスナー監督の退任が決まっている。
同紙は「2000年代のはじめ、ミランとプレミアリーグ15位のクラブで選ぶなら、どの監督も迷うことはなかっただろう。だが、世界は変わったのだ」と伝えた。
「イラオラはミランの挑戦に確信を持っていない。経験していないリーグで、新しい経営陣や選手たちとゼロから築かなければならず、非常に難しい冒険なのだ」
「一方、クリスタル・パレスはプレミアで仕事を続け、家族をイングランドから引っ越しさせることなく、野心的な予算で市場に臨むことを提示できる。イラオラのルーツがあるオランダでは、補強予算はミランの３倍にものぼると報じられた。確認が必要だが、市場におけるプレミアクラブの火力を考えれば、不可能でないことは確かだ」
ミランが世界的な人気を誇る名門のビッグクラブであることは変わらない。だが、2022年のスクデットを除けば、主要タイトルからは遠ざかっている。前述のように、来季はCLにも出られない。
一方、クリスタル・パレスは昨季のFAカップ、今季のECLと、２年連続でタイトルを奪取。プレミアリーグとセリエAの経済力の差も周知のとおりだ。イラオラがより魅力的な環境と考えても不思議ではないだろう。
イラオラを逃した場合、ミランは新監督に誰を選ぶのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」