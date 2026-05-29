【1か月予報】高温傾向のまま雨の季節に
西日本や東海を中心に高温傾向が続きそうです。6月上旬に梅雨入りとなる地域がありそうです。台風や湿った空気の影響で、6月初めに降水量が多くなる地域があるでしょう。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】
期間の前半（〜6月12日頃）は、天気は数日の周期で変化し、例年よりも晴れる日が多い見込みです。期間の後半（6月13日〜）は、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう6月初めは、平年より気温が高く、真夏日のところもあるでしょう。
【気温の傾向】
5月30日から6月5日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。6月6日から6月12日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並み」の見込みです。6月13日から6月26日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並みか高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【平年の梅雨入り】
東北北部 6月15日頃
東北南部 6月12日頃
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】
期間の前半（〜6月12日頃）は、天気は数日の周期で変化し、例年よりも晴れる日が多い見込みです。期間の後半（6月13日〜）は、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。なお、6月初めは、台風や湿った空気の影響で、降水量が多くなる地域がありそうです。
【気温の傾向】
5月30日から6月5日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。6月6日から6月12日頃にかけての気温は、北陸・関東甲信で「平年並みか高い」見込みです。東海は「平年より高い」でしょう。6月13日から6月26日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。
【平年の梅雨入り】
北陸 6月11日頃
関東甲信 6月7日頃
東海 6月6日頃
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】
高温傾向が続き、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。6月上旬に梅雨入りとなるところが多いとみられます。なお、6月初めは、台風や湿った空気の影響で、降水量が多くなる地域がありそうです。
【気温の傾向】
5月30日から6月12日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。6月13日から6月26日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、近畿北部・中国・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部は「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。
【平年の梅雨入り】
近畿 6月6日頃
中国 6月6日頃
四国 6月5日頃
九州北部 6月4日頃
九州南部 5月30日頃
■奄美・沖縄
【天候の傾向】
奄美・沖縄では、例年同様に、くもりや雨の日が多い見込みです。なお、6月初めに台風や湿った空気の影響を受け、降水量が多くなるでしょう。
【気温の傾向】
5月30日から6月12日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。6月13日から6月26日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。
【2026年の梅雨入り】
奄美 5月3日梅雨入り発表
沖縄 5月4日梅雨入り発表
■期間中の日最高気温平年値
【北日本】5/30→6/29
札幌 20.3℃〜23.6℃
青森 20.7℃〜23.8℃
仙台 21.9℃〜24.6℃
【東日本】5/30→6/29
新潟 23.4℃〜26.2℃
東京 25.1℃〜27.7℃
名古屋 26.3℃〜29.0℃
【西日本】5/30→6/29
大阪26.6℃〜29.4℃広島25.9℃〜28.2℃高知25.9℃〜28.4℃福岡25.8℃〜28.7℃鹿児島26.4℃〜29.3℃
【奄美・沖縄】5/30→6/29
名瀬 27.0℃〜31.9℃
那覇 27.9℃〜31.5℃
■1か月予報（5月30日〜6月29日のまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本: 20%・30%・50%
東日本: 10%・30%・60%
西日本: 10%・20%・70%
奄美・沖縄: 10%・30%・60%
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）: 30%・40%・30%
北日本（太平洋側）: 30%・40%・30%
東日本（日本海側）: 30%・40%・30%
東日本（太平洋側）: 20%・40%・40%
西日本（日本海側）: 30%・40%・30%
西日本（太平洋側）: 20%・40%・40%
奄美・沖縄 : 30%・30%・40%
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）: 30%・40%・30%
北日本（太平洋側）: 30%・40%・30%
東日本（日本海側）: 30%・30%・40%
東日本（太平洋側）: 30%・30%・40%
西日本（日本海側）: 30%・30%・40%
西日本（太平洋側）: 30%・40%・30%
奄美・沖縄 : 30%・40%・30%