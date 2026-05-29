西日本や東海を中心に高温傾向が続きそうです。6月上旬に梅雨入りとなる地域がありそうです。台風や湿った空気の影響で、6月初めに降水量が多くなる地域があるでしょう。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

期間の前半（〜6月12日頃）は、天気は数日の周期で変化し、例年よりも晴れる日が多い見込みです。期間の後半（6月13日〜）は、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう6月初めは、平年より気温が高く、真夏日のところもあるでしょう。

【気温の傾向】

5月30日から6月5日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。6月6日から6月12日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並み」の見込みです。6月13日から6月26日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

東北北部 6月15日頃

東北南部 6月12日頃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

期間の前半（〜6月12日頃）は、天気は数日の周期で変化し、例年よりも晴れる日が多い見込みです。期間の後半（6月13日〜）は、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。なお、6月初めは、台風や湿った空気の影響で、降水量が多くなる地域がありそうです。

【気温の傾向】

5月30日から6月5日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。6月6日から6月12日頃にかけての気温は、北陸・関東甲信で「平年並みか高い」見込みです。東海は「平年より高い」でしょう。6月13日から6月26日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

北陸 6月11日頃

関東甲信 6月7日頃

東海 6月6日頃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

高温傾向が続き、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。6月上旬に梅雨入りとなるところが多いとみられます。なお、6月初めは、台風や湿った空気の影響で、降水量が多くなる地域がありそうです。

【気温の傾向】

5月30日から6月12日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。6月13日から6月26日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・中国・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部は「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【平年の梅雨入り】

近畿 6月6日頃

中国 6月6日頃

四国 6月5日頃

九州北部 6月4日頃

九州南部 5月30日頃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、例年同様に、くもりや雨の日が多い見込みです。なお、6月初めに台風や湿った空気の影響を受け、降水量が多くなるでしょう。

【気温の傾向】

5月30日から6月12日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。6月13日から6月26日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

【2026年の梅雨入り】

奄美 5月3日梅雨入り発表

沖縄 5月4日梅雨入り発表

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】5/30→6/29

札幌 20.3℃〜23.6℃

青森 20.7℃〜23.8℃

仙台 21.9℃〜24.6℃

【東日本】5/30→6/29

新潟 23.4℃〜26.2℃

東京 25.1℃〜27.7℃

名古屋 26.3℃〜29.0℃

【西日本】5/30→6/29

大阪26.6℃〜29.4℃広島25.9℃〜28.2℃高知25.9℃〜28.4℃福岡25.8℃〜28.7℃鹿児島26.4℃〜29.3℃

【奄美・沖縄】5/30→6/29

名瀬 27.0℃〜31.9℃

那覇 27.9℃〜31.5℃

■1か月予報（5月30日〜6月29日のまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 20%・30%・50%

東日本: 10%・30%・60%

西日本: 10%・20%・70%

奄美・沖縄: 10%・30%・60%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）: 30%・40%・30%

北日本（太平洋側）: 30%・40%・30%

東日本（日本海側）: 30%・40%・30%

東日本（太平洋側）: 20%・40%・40%

西日本（日本海側）: 30%・40%・30%

西日本（太平洋側）: 20%・40%・40%

奄美・沖縄 : 30%・30%・40%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）: 30%・40%・30%

北日本（太平洋側）: 30%・40%・30%

東日本（日本海側）: 30%・30%・40%

東日本（太平洋側）: 30%・30%・40%

西日本（日本海側）: 30%・30%・40%

西日本（太平洋側）: 30%・40%・30%

奄美・沖縄 : 30%・40%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）