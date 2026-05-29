ステップドリルで体を動かす順番を理解する

ステップドリルで体を動かす順番を理解する
ステップドリルで体を動かす順番を理解する
体の連動を覚える:ステップドリル
連続打ちができるようになったら、 球に対して足踏みドリルを応用したステップドリル1を行います。両足を閉じた状態からスタート。まず右足をステップし、続いて左足をステップしながらバックスイングして打ちます。つねに足踏みしながら打つのがポイントですが、どうしても左足を着地してから、間ができてしまい動きの流れが止まりがちです。間を置かずに左足を元の位置に戻して打ちましょう。絶対に左足の動きを止めてはダメです。足踏みドリルでは足と体はつねに動いていましたが、このステップドリルでは、左足が動いたときに、上半身も同時に当てに行こうとするとまったくボールに当たりません。大事なのは左足をステップして、バックスイングをしているときの体に右回旋のエネルギーが発生している間に、左足が戻ってくることで、これができないとまったくボールに力が伝わりません。
ポイントは左足をステップしたときに、胸を右に向けられかどうか。ここが勝負になってきます。足が動きながら、クラブも動きながら、動きの中でボールをとらえることが重要で、最初はこのようにゴルフスイングというよりは、体操的な覚え方をしたほうがいいのです。このステップドリルでは、キネマティックシークエンスと言って、体を動かす順番をきちんと理解した上で、どのポジションで球を打てば強く打てるのかも同時に覚えられます。クラブフェースをボールに当てに行くことだけはやってはいけません。動きの中でボールをとらえ、最終的に当たる瞬間にフェースターンすることで、ボールに強いエネルギーを与えることができます。
【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一