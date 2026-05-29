ステップドリルで体を動かす順番を理解する

体の連動を覚える:ステップドリル

連続打ちができるようになったら、 球に対して足踏みドリルを応用したステップドリル1を行います。両足を閉じた状態からスタート。まず右足をステップし、続いて左足をステップしながらバックスイングして打ちます。つねに足踏みしながら打つのがポイントですが、どうしても左足を着地してから、間ができてしまい動きの流れが止まりがちです。間を置かずに左足を元の位置に戻して打ちましょう。絶対に左足の動きを止めてはダメです。足踏みドリルでは足と体はつねに動いていましたが、このステップドリルでは、左足が動いたときに、上半身も同時に当てに行こうとするとまったくボールに当たりません。大事なのは左足をステップして、バックスイングをしているときの体に右回旋のエネルギーが発生している間に、左足が戻ってくることで、これができないとまったくボールに力が伝わりません。

ポイントは左足をステップしたときに、胸を右に向けられかどうか。ここが勝負になってきます。足が動きながら、クラブも動きながら、動きの中でボールをとらえることが重要で、最初はこのようにゴルフスイングというよりは、体操的な覚え方をしたほうがいいのです。このステップドリルでは、キネマティックシークエンスと言って、体を動かす順番をきちんと理解した上で、どのポジションで球を打てば強く打てるのかも同時に覚えられます。クラブフェースをボールに当てに行くことだけはやってはいけません。動きの中でボールをとらえ、最終的に当たる瞬間にフェースターンすることで、ボールに強いエネルギーを与えることができます。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一