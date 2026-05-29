王貞治にヒントあり！究極のインサイドインをつくるヘソプレーンとは！？【スウィングの真髄/辻村明志】

究極のインサイドインをつくるヘソプレーンとは

究極のインサイドインをつくるヘソプレーン

荒川先生が理想のスウィングとしてダウンブローとともに重要視していたのが、インサイドインいうスウィングプレーンです。ゴルフのレッスンでは、長くアウトサイドイン、インサイドアウトの2種類に大別してきました。こうした傾向に対し、私と出会う10年以上前から先生は、「インサイドインでなければ日本人が世界で勝てる日はこない」と、考えていたようです。

その理由は明快で、世界のホームラン王となった王貞治さんのスウィングが、インサイドインだったからです。バットが遠回りせず体の近くを通ってインサイドに下りてくる王貞治さんのバットは、ボールをつかまえた後、体に巻きつくようにインサイドに振り抜かれていきます。

「一塁線上に飛んだ王の打球は、ポールを巻いてライトスタンドに吸い込まれていったものだ。ファールになったことは見たことがない」

ゴルフでいうなら、世界のトッププロに主流のパワーフェー ドです。インサイドインはちょっとキツいスウィングですが、 インサイドに振り抜くという意識は、誰もが持つべきです。

そしてインサイドインは筋力ではなく、氣によってコントロールするスウィングです。なので、ヘソプレーンという概念をつくり出し、 選手たちにも指導しています。



【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志