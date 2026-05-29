王貞治にヒントあり！究極のインサイドインをつくるヘソプレーンとは！？【スウィングの真髄/辻村明志】
究極のインサイドインをつくるヘソプレーンとは
究極のインサイドインをつくるヘソプレーン
荒川先生が理想のスウィングとしてダウンブローとともに重要視していたのが、インサイドインいうスウィングプレーンです。ゴルフのレッスンでは、長くアウトサイドイン、インサイドアウトの2種類に大別してきました。こうした傾向に対し、私と出会う10年以上前から先生は、「インサイドインでなければ日本人が世界で勝てる日はこない」と、考えていたようです。
その理由は明快で、世界のホームラン王となった王貞治さんのスウィングが、インサイドインだったからです。バットが遠回りせず体の近くを通ってインサイドに下りてくる王貞治さんのバットは、ボールをつかまえた後、体に巻きつくようにインサイドに振り抜かれていきます。
「一塁線上に飛んだ王の打球は、ポールを巻いてライトスタンドに吸い込まれていったものだ。ファールになったことは見たことがない」
ゴルフでいうなら、世界のトッププロに主流のパワーフェー ドです。インサイドインはちょっとキツいスウィングですが、 インサイドに振り抜くという意識は、誰もが持つべきです。
そしてインサイドインは筋力ではなく、氣によってコントロールするスウィングです。なので、ヘソプレーンという概念をつくり出し、 選手たちにも指導しています。
【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志