エレメントルールが新ブランド「メゾン ド クレドローブ」始動　“手の届く上質”を提案

アンドエスティHD傘下のエレメントルールが、新たなバッグブランド「メゾン ド クレドローブ（Maison de Clederobe）」を立ち上げた。アイテムは現在アンドエスティの公式オンラインストア「アンドエスティ（and ST）」で予約を受け付けており、8月4日から販売する。

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メゾン ド クレドローブは、近年、ラグジュアリーブランドが手の届きにくい存在へと変化していることから、「手の届く上質」という新たな選択肢を提案。ブランド名はフランス語の「鍵（clé）」と「クローゼット（garderobe）」に由来し、自分のワードローブに寄り添う「鍵」のような存在を目指す。なお、デザイナーは非公開。

「Chic」「Modern」「Minimal」をキーワードに、上質なレザーと構築的なフォルムを軸にしたトートバッグやメタルディテールが印象的なショルダーバッグ、ハンドワークを活かしたドローストリングバッグなど用意。イタリア・日本に加え、ベトナムやカンボジアなど歴史的に培われた縫製・皮革技術を持つ地域の技術を採用し、素材や製造工程だけでなく、背景にある文化や美意識を含めてプロダクトに落とし込んだ。価格帯はバッグが3万〜11万円台、スモールレザーグッズが1万〜5万円台。

◾️アンドエスティ