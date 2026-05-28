サイラスが代官山でポップアップ　本国企画のコレクションをラインナップ

ロンドン発のストリートブランド「サイラス（SILAS）」が、セレクトショップ スタイルス代官山でポップアップを開催する。期間は6月5日から14日まで。

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サイラスは、1998年にソフィア・プランテラ（Sofia Prantera）とラッセル・ウォーターマン（Russell Waterman）によって設立されたストリートブランド。「イーストロンドンストリート」と「ストリートシック」をコンセプトに、“上品な印象のストリートウェア”を提案している。上陸以来、国内では日本企画を中心に展開していたが、2026年春夏シーズンにデザイナー タロウ・レイ（Taro Ray）が新クリエイティブ・ディレクターに就任すると同時に、UK本国企画の販売を本格的にスタートした。

ポップアップでは、2026年春夏シーズンから本国企画のアイテムをラインナップ。ブルゾンやシャツ、ウォッシュ加工を施したカーゴパンツのほか、Tシャツ、ベルト、キャップ、キーチェーンなど幅広いアイテムを揃える。価格帯は4200〜6万8000円。

また、ポップアップで商品を購入した方を対象に、ノベルティーとして新キャラクター「トレヴァー（Trevor）」をデザインしたキーチェーンを配付する。

◾️SILAS POP-UP

開催期間：2026年6月5日（金）〜6月14日（日）

会場：スタイルス代官山

所在地：東京都渋谷区猿楽町１１−３ プラウド代官山 フロント 1階

電話番号：03-6415-7722