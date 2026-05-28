台湾発「誠品生活」関西初の店舗がなんばマルイにオープン　営業開始は27年

なんばマルイが、台湾発の文化情報発信拠点「誠品生活（せいひんせいかつ）」の関西エリア初の店舗を2027年にオープンする。

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誠品生活は、「Books, and Everything in Between.（本と暮らしの間）」をコンセプトに、書籍や文具、世界中から厳選したライフスタイルアイテムを揃える複合型カルチャーショップ。台湾をはじめ、香港、蘇州、クアラルンプールなど、アジア各地に49店舗を展開しており、 書店だけでなく、ギャラリーやパフォーマンスホール、映画館、ワインセラーなど、多彩な文化体験ができる空間を提供している。2004年にはTIME誌アジア版の「アジアで最も優れた書店」、2016年には米CNNの「世界で最もクールな百貨店14選」の一つに選ばれた。

なんばマルイが掲げる「アジアのカルチャー・エンタメの発信拠点」というヴィジョンと、「誠品生活」が重視してきた「地域の文化や人との交流を尊重する姿勢」が重なったことから、新店舗のオープンが決定。運営は、2019年に開業した日本初の誠品生活店舗「誠品生活日本橋」を手掛けている有隣堂が担う。