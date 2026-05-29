　29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.0ポイント高の3932ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4054.53ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3980.85ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3932.00ポイント　　29日夜間取引終値
3925.10ポイント　　5日移動平均
3907.18ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3902.01ポイント　　28日TOPIX現物終値
3868.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3833.50ポイント　　25日移動平均
3820.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3759.82ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3753.65ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3686.15ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3684.12ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3612.47ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3461.68ポイント　　200日移動平均

株探ニュース