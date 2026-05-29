TOPIX先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.0ポイント高の3932ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4054.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
3980.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
3932.00ポイント 29日夜間取引終値
3925.10ポイント 5日移動平均
3907.18ポイント ボリンジャーバンド1σ
3902.01ポイント 28日TOPIX現物終値
3868.75ポイント 一目均衡表・転換線
3833.50ポイント 25日移動平均
3820.00ポイント 一目均衡表・基準線
3759.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3753.65ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3686.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
3684.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3612.47ポイント ボリンジャーバンド3σ
3461.68ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4054.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
3980.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
3932.00ポイント 29日夜間取引終値
3925.10ポイント 5日移動平均
3907.18ポイント ボリンジャーバンド1σ
3902.01ポイント 28日TOPIX現物終値
3868.75ポイント 一目均衡表・転換線
3833.50ポイント 25日移動平均
3820.00ポイント 一目均衡表・基準線
3759.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3753.65ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3686.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
3684.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3612.47ポイント ボリンジャーバンド3σ
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