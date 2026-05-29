29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.0ポイント高の3932ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4054.53ポイント ボリンジャーバンド3σ

3980.85ポイント ボリンジャーバンド2σ

3932.00ポイント 29日夜間取引終値

3925.10ポイント 5日移動平均

3907.18ポイント ボリンジャーバンド1σ

3902.01ポイント 28日TOPIX現物終値

3868.75ポイント 一目均衡表・転換線

3833.50ポイント 25日移動平均

3820.00ポイント 一目均衡表・基準線

3759.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3753.65ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3686.15ポイント ボリンジャーバンド2σ

3684.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3612.47ポイント ボリンジャーバンド3σ

3461.68ポイント 200日移動平均



株探ニュース