29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の827ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



882.35ポイント ボリンジャーバンド3σ

856.95ポイント ボリンジャーバンド2σ

834.60ポイント 5日移動平均

832.01ポイント 28日東証グロース市場250指数現物終値

831.56ポイント ボリンジャーバンド1σ

827.00ポイント 29日夜間取引終値

807.00ポイント 一目均衡表・転換線

806.16ポイント 25日移動平均

791.00ポイント 一目均衡表・基準線

780.76ポイント ボリンジャーバンド-1σ

767.39ポイント 75日移動平均

755.37ポイント ボリンジャーバンド2σ

741.16ポイント 200日移動平均

738.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

729.97ポイント ボリンジャーバンド3σ

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）



株探ニュース