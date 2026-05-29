　29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の827ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

882.35ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
856.95ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
834.60ポイント　　5日移動平均
832.01ポイント　　28日東証グロース市場250指数現物終値
831.56ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
827.00ポイント　　29日夜間取引終値
807.00ポイント　　一目均衡表・転換線
806.16ポイント　　25日移動平均
791.00ポイント　　一目均衡表・基準線
780.76ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
767.39ポイント　　75日移動平均
755.37ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
741.16ポイント　　200日移動平均
738.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
729.97ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

株探ニュース