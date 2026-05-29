◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がロッキーズ戦で先頭打者ホームランを放ち、6年連続2桁本塁打に王手をかけました。

1番投手兼DHの投打二刀流で出場。初回、菅野智之投手から先頭打者ホームランを放ちます。前回登板では初球先頭打者ホームランを記録しており、登板日は2試合連発。投げては6回無安打1失点で5勝目を手にしました。

今季は投げては9試合で5勝2敗、防御率0.82の成績。打っては55試合で打率.269、9本塁打、30打点、6盗塁、OPS.882となっています。

大谷選手は、メジャーで6年連続自身8度目の2桁本塁打に王手。昨季は36試合目の日本時間5月7日に10号を記録しました。今季は56試合消化で9号となっており、直近5年では最も遅いペースとなっています。

エンゼルス時代の2022年、投手としては28試合に登板し15勝9敗で防御率は2.33をマーク。さらに打者としては34本のホームランを放ちました。規定投球回と規定打席のダブルクリアとなったシーズンを「2022年ぐらいが一番、自分の中ではベストなシーズンだったと思っている」と話しており、その年を再現するような二刀流で奮闘しています。

▽過去5年10号に到達した日と試合数()内は年間本塁打 ※日にちは日本時間2021年(46本塁打) 5月7日 30試合目2022年(34本塁打) 5月30日 49試合目2023年(44本塁打) 5月19日 45試合目2024年(54本塁打) 5月6日 36試合目2025年(55本塁打) 5月7日 36試合目