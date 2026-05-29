物価高の今だからこそ知りたい！値付けのウラ側にガチで切り込む密着番組「タメ～値段のウラ側 潜入調査～」MC劇団ひとり＆ホラン千秋　5月30日（土）昼12時45分～放送

テレ東では5月30日（土）昼12時45分から特番「\タメ～値段のウラ側 潜入調査～」を放送します。

物価高の今、何かと気になる「モノの値段」。一見高そうに思えるモノの「値付けのウラ側」にガチで切り込む密着番組！調査員が価格設定の裏にある真実に迫ります。1枚1250円の超高級冷凍アジフライ。その名も「鯵王」！全国から予約が殺到する秘密を、漁港から徹底密着。「鯵王」を名乗るための超厳しい７つの条件とは！？最近よく耳にする「空き家問題」。空き家を整理して売れるようにきれいにするその費用は？物置の解体はいくら？庭の掃除はいくら？その値段のウラ側に調査員が潜入すると…単なる「処分」では終わらせない依頼人の心に寄り添う仕事ぶりが明らかに！そのほか30年使ったエルメスのバッグをきれいにするにはいくらかかるのか？劇団ひとり・ホラン千秋も「驚愕！」「絶賛！」「納得！」の値段の連続！観終わった後、あなたの価値観がガラリと変わるかもしれない「値段のウラ側 潜入調査」をお見逃しなく！

≪出演者コメント≫

■劇団ひとり

値段だけを聞くと、最初は思わず『おや！？』と驚いてしまうものばかりですが、観ればすべてが納得に変わります！特にアジフライ！お恥ずかしながら最初は『ちょっと高いなぁ…』なんて思っていたんです。でも「観て」「聴いて」「食べたら」、もう大納得！自分の中のアジフライのランクがぐっと上がりました。間違いなく、皆さんの価値観もガラリと変わる番組です！

■ホラン千秋

値段のウラ側にある背景を探る、その知的なワクワク感が面白い番組です。どのVTRも金額のウラに人の人生が透けて見えるのが非常に魅力的でした。『空き家整理』や『革のバッグ修復』では、事務的な処理ではなく、依頼者の心に寄り添い丁寧に向き合う姿に深く感動させられました。驚きと感動が詰まった見応えのある番組になっています。

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・光長裕紀（テレビ東京 制作局）

物価高の今こそ、値段のウラ側に斬り込む番組です。密着VTRを観終わった後、皆さまの価値観はどう変わるでしょうか？ＭＣと一緒に「高い値」「いい値」「素晴らしい値」の手札をあげてご鑑賞ください！



≪番組概要≫

【タイトル】「\タメ ～値段のウラ側 潜入調査～」

【放送日時】2026年5月30 日（土）午後12:45～午後２:15

【放送局】テレビ東京

【配信】広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

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【出演者】

劇団ひとり、ホラン千秋

【CP】桐石一起（テレビ東京）

【P】光長裕紀、吉原正浩（テレビ東京）

【制作P】大波多洋貴、中村いずみ（クリーク・アンド・リバー社）

【演出】清水星人（クリーク・アンド・リバー社）

【構成】上野耕平

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/entame/

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