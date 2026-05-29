産業通商資源部の金正官（キム・ジョングァン）長官は、今年、韓国が世界輸出5位入りする可能性があるとの見通しを示した。金長官は27日の記者懇談会で、「まだ断定はできないが、今年の輸出が9000億ドル（約143兆円）を超える可能性もあるとみている」と述べ、このように明らかにした。昨年の韓国の輸出は、過去最高となる7093億ドルを記録し、世界で6番目に7000億ドルを突破した。

産業通商資源部はこれに先立ち、今年2月、輸出目標を前年比4.3％増となる7400億ドルと提示していたが、目標値を大きく上回る見通しだ。産業研究院は26日に発表した下半期の経済・産業見通しで、今年の輸出が前年比30.3％増の9244億ドルになると予想した。今年1〜4月の累計輸出額は、前年同期比40.9％増の3065億ドルだった。この勢いを下半期まで維持し、日本を追い抜いて史上初めて世界輸出順位5位を達成するという目標だ。

金長官は、最近の輸出好調が半導体だけに依存した成果ではないと強調した。金長官は「半導体の輸出増加率が140％に達しているため、すべて半導体のおかげだと考えるかもしれないが、他の分野も14〜15％台の増加率を示している」とし、「大企業偏重になっているのではないかとの懸念とは異なり、中小企業の輸出も10％増えた。非常に心強い数字だ」と述べた。

最大60兆ウォン（約6兆3800億円）規模のカナダ次世代潜水艦事業（CPSP）の受注競争については、「われわれが提案した『張保皐（チャン・ボゴ）』級潜水艦は実際に運用されている一方、（競争国である）ドイツはまだ設計段階だ」とし、「価格競争力もあり、われわれが提示している仕様は、（ドイツが）設計中のものより優れている」と語った。また、今月初めにカナダのメラニー・ジョリー産業大臣と会った際、「本来なら公平性の問題があるため会うべきではないのだが、こうして会うこと自体がメッセージだ」と言われたことも伝えた。