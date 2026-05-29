文化庁「100年フード」に認定された豊橋のソウルフード「にかけうどん」と、赤白2種類のつゆ。これが愛知のうどん文化だ

つゆと薬味だけで食べるかけうどん。関西では素うどんとも呼ばれるが、愛知県三河地方では少し事情が異なる。お品書きにかけうどんはなく、その代わりに「にかけうどん」というメニューがあるのだ。

筆者は愛知県尾張地方在住だが、地元でも、取材で訪れた名古屋市内の店でも見たことがない。調べてみると、にかけうどんの発祥の地は、静岡県との境にある豊橋市のようだ。豊橋市内のうどん店には必ずと言ってよいほど用意していて、隣町の岡崎市や静岡県湖西市の一部の店でも見かける。

甘めのつゆに心がホッと和む

「いつ頃に生まれたのかなど詳しいことは文献が残っていないので、まったくわかりませんが、名古屋や東京から来られたお客さんが、かけうどんと思って注文して、思っていたのと違うと驚かれることもあります」

『東京庵本店』外観。創業は1884（明治17）年。当時は江戸から東京へと地名が変わってまだ間もない頃で、東京都国分寺市出身の創業者が故郷を思って『東京庵』と名付けたという

そう話すのは、豊橋市内にあるうどん店、東京庵本店の５代目店主で、愛知県麺類食堂生活衛生同業組合豊橋支部理事長の戸倉信一郎さんだ。

文献がないというのは、名古屋のきしめんと同様に、にかけうどんが大衆の中から生まれた料理であることを物語っている。

にかけうどん。やや甘めのつゆにもちもちの麺がよく合う

注文したにかけうどんのビジュアルを見て、思わず驚いた。麺の上にのるのは、カマボコと揚げ、青菜、花がつお。名古屋の人ならピンとくるだろうが、「かけ」のきしめんとほとんど同じなのである。

「きしめんとの関係まではわかりませんが、にかけうどんという名前の由来は、麺の上に煮しめ（煮物）をかけるうどん、煮しめかけうどんからにかけうどんになったという説や、熱く煮たつゆ、または具をかける煮かけから転じた説、具が多く荷をかけたような荷かけ説などがあります」（戸倉さん）

『東京庵本店』の5代目店主、戸倉信一郎さん。戸倉さんは大阪生まれ、三重育ち。店を継ぐ前は、大学で教員として経営学を教えていたという。地元出身ではないからこそ、豊橋の食文化の面白さに気がついたという

麺は名古屋のうどんと同様に、噛んだときに歯をやさしく押し返すような、もっちりとした食感。ダシもムロアジやサバ節、宗田鰹がベースで、味付けはやや甘め。キリッとした名古屋風とは大きく異なるが、これはこれで旨い。じんわりと広がる余韻に心がホッと和む。この味こそが、豊橋のスタンダードなのだ。

「豊橋は小麦の栽培が盛んで、明治時代には自家栽培した小麦を製麺所へ持っていくと、うどんにしてくれたり、『うどん券』と交換できたりしたそうです。つまり、日常生活の中にうどんが身近なものとして存在していたということです。にかけうどんは豊橋のソウルフードなのです」（戸倉さん）

力強さを感じる赤つゆと上品な味わいの白つゆ

なぜ、カマボコや揚げ、青菜などの具材をのせるようになったのかはわからない。ただ、つゆと薬味だけの「かけ」では、どこか物足りないのも確かだ。日々の食事だからこそ、遊び心でほんの少しの具を添える。そんな積み重ねが、この一杯を形づくってきたのかもしれない。

豊橋市内には約50軒のうどん店があり、にかけうどんは定番中の定番。多くの店は『東京庵本店』と同様に長い歴史があり、文化として根付いている

遊び心といえば、うどんやきしめんに見られる赤つゆと白つゆの存在も興味深い。赤つゆは濃口醤油やたまり醤油をベースにしたコクのある味わい、白つゆは西三河地方の特産である白醤油を使い、上品に仕上げられる。愛知県内の多くのうどん店では、これらを使い分けている。

基本的に、かけうどんやかけきしめん、豊橋の場合はにかけうどんには赤つゆが用いられ、白つゆは天ぷらや玉子とじなど具材がのるものに使われる。具材に醤油の色が移りすぎないようにするためで、見た目の美しさを意識した工夫でもある。

味わいも対照的だ。ムロアジやサバ節の力強いダシを前面に感じる赤つゆに対し、白つゆは一転して軽やかで上品。出汁が同じでもカエシが変わるだけで、まったく異なる表情を見せる。この振れ幅こそが、愛知県のうどんの面白さだろう。

白醤油を用いた「白にかけ」。同じダシを使っているとは思えないほど上品な味わい。愛知県西三河産の白醤油は、京都の料亭でも炊き合わせや椀物に重宝されている

「ウチには白つゆのにかけうどん、『白にかけ』も用意しています。赤つゆの天ぷらや玉子とじもリクエストがあれば応じます。にかけうどんや赤つゆ、白つゆのうどん文化を多くの人に知ってもらい、香川のさぬきや秋田の稲庭、群馬の水沢のように、豊橋をうどんの町として認知してもらえるようにしていきたいですね」

2026年3月、豊橋のにかけうどんは、地域の誇りとして受け継がれてきた食文化として、文化庁の「100年フード」に認定された。ぜひ、豊橋を訪れて、にかけうどんと、赤と白、ふたつのつゆの違いを味わってみてほしい。

東京庵本店

■『東京庵本店』

［住所］愛知県豊橋市大手町135

［電話番号］0532-52-3487

［営業時間］11時〜14時45分、17時〜20時半（20時LO）

［休み］月※祝の場合は営業、翌火休

［カード］不可

［予約］不可

［席数］全80席

［駐車場］15台

［交通］JR東海道本線ほか豊橋駅東口から徒歩10分

取材・撮影／永谷正樹

文化庁「100年フード」に認定された愛知・豊橋のソウルフード「にかけうどん」と、赤白2種類のつゆ。これが愛知のうどん文化だ（6枚）