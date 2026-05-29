北海道が「中国の32番目の省」になる日…経済安全保障専門家が危険視、日本の「ザルすぎる土地規制」

自衛隊基地、米軍基地などの防衛施設や原発、国境離島などの安全保障上重要な土地周辺が、中国を筆頭とした外国資本に買収され続けている。ようやく日本の政治家も危機感を感じ始めているが、諸外国に比べて、まだまだ対策が不十分な状況だ。

前編記事『「日本人は危機感がなさすぎる」元公安調査官が警鐘…自衛隊＆米軍基地周辺に急増する「中国系施設」の不気味さ』に続き、金沢工業大学産学連携室主任研究員の藤谷昌敏氏が解説する。

北海道各地に「中国人コミュニティ」の可能性

近年、中国系企業が北海道の離農した広大な農地やきれいな水源、経営難に陥ったスキー場やゴルフ場、温泉施設などを買収し、新たに宿泊施設や娯楽施設を建設する動きを見せている。有名なのは、北海道ニセコ町のニセコアンヌプリ山の4つのスキー場を中心とした観光地で、良質な雪質がスキー客の人気を集め、多数の外国人が観光で訪れるようになった。

その後、中国系不動産開発会社やホテルが次々と土地や施設を買い進めた。こうした動きは、北海道各地に広がっており、例えば道南の洞爺湖周辺では、日本人なら見向きもしない、道路もないような土地が別荘地として中国系企業に買われている。

中でも問題なのは、限界集落が今後もどんどん増加する傾向があることだ。北海道庁によれば、2025年4月現在、道内の集落数は3622あり、そのうち65歳以上の人口が50％を超える集落が1243ある。今後、少子高齢化の進展に伴い、交通手段の確保や買い物などの様々な問題が、多くの集落へ拡大していくことが懸念されている。

特に人口の少ない道北・道東地域では、土地や建物が無料もしくは著しく安い価格で販売されており、中国系の不動産会社や個人が次々に買収に乗り出している。一方、現地の日本人の中には、地域活性化につながるとして積極的に買収に応じている者も多く、このままでは中国人コミュニティが北海道各地にできる可能性がある。

そうなれば、治安の悪化や失業する日本人が増えるほか、リゾート地が中国人観光客に占領される、水源地が汚染される、農地では水争いさえ起きかねない。また、北海道の重要資源である農産物や漁獲物が中国系企業に独占されて不当に値上げされたり、世界的なブランド肉や果実などの知的財産権が侵害されたりするおそれがある。

さらに日本に移民して帰化する者が増えていけば、選挙で多数を占め、中国系日本人の発言力が非常に強くなる事態も想定される。

「北海道人口1000万人戦略」

かつて中国国内では、「北海道は中国の第32番目の省だ」と言われていた。今から約20年前の2005年5月、札幌市内で、日本の行政機関が主催して「夢未来懇談会」というイベントが開催された。この懇談会では現地の中国系企業のオーナーが、「北海道人口1000万人戦略」と題して講演を行った。

このオーナーは、「今後、世界は、資源無限から資源限界となり、自由競争社会から計画競争社会に、国家競争から地域競争になる」と主張し、「北海道は世界の先進地域のモデルになる可能性が高く、北海道の人口を1000万人に増やせる。うち200万人は移民でなければならない」と提言した。

ほかにも「海外からの安い労働力の導入」「北海道独自の入国管理法の制定による海外人材の招集」「留学生を集めるための授業料の安い各種大学の設立」などと強調した。

この提言は、人口減少に苦しむ北海道にとって非常に魅力的な内容ではあったが、結局、その意図は日本の法制度を歪曲し、日本の統治を形骸化させるためだった。今、振り返れば、その時が中国の移民ビジネスが北海道内各地を侵食し始めた時期と符合するのではないだろうか。

「国防動員法」が発動されたらどうなるのか

中国資本の土地規制に加えて、安全保障上の問題として注意しなければならないのは、「国防動員法」によって中国人は、「全国民が祖国を防衛し侵略に抵抗する」という縛りを受けていることだ。

同法によると、「国防義務の対象者は18歳から60歳までの男性と18歳から55歳までの女性で、中国国外に住む中国人も対象となる」との条項がある。留学生、移民、華僑なども含む。

中国有事の際には、「金融機関、交通輸送手段、港湾施設、報道・インターネット、郵便、水利、民間施設、医療、食糧、貿易などあらゆる分野を中国共産党政府の統制下に置き、これら物的・人的資源を徴用できる」としている。

さらに「国防動員法」は「国家情報法」（国内外を問わず、中国国籍者および中国企業に情報活動への協力義務を課す）と連動している。

現在、中長期的に滞在している中国人は約90万人で、うち永住している中国人と家族は約30万人、年間約910万人（2025年）が観光で日本を訪れる。2025年時点で中国籍は在留外国人全体の22.8%で最大の勢力である。

例えば、中国政府が国防動員法を発動した場合、日本の各地で暴動や略奪、土地の立ち入り制限や道路封鎖などが起きかねない。実際、2008年の北京五輪では、長野市で行われた聖火リレーの沿道に集まった中国人4000人が暴徒化して、逮捕者やけが人が出る騒ぎにまで発展した。

この背景には、当時、チベット支援団体約30人が長野市善行寺から行進したことに対する妨害という目的があった。もちろん、聖火リレーに4000人が自然に集まることはなく、何らかの組織的な呼びかけに中国人留学生らが呼応したものと考えられている。

2011年の東北大震災の時には、複数の中国人が米軍によるトモダチ作戦の推移を検証するために現地入りして情報活動を行ったとされる。

これまで外国勢力が日本国内で大規模な騒乱を起こしたのは、朝鮮戦争（1950年〜53年）の時に遡る。ソ連のコミンフォルムが韓国への後方支援基地となった日本を妨害するために、日本共産党員や朝鮮人グループ「朝連」に武装闘争を指示したためだ。

共産党と共闘する朝鮮人や左派労組が武装スト・工場占拠・港湾封鎖を行った。例えば三池炭鉱での武装スト、造船所・港湾での実力闘争、防衛産業の工場を狙った火炎瓶闘争、国鉄でのスト・線路妨害、税務署・警察署襲撃などが頻発し、日本中が大混乱となった。

当時、武器の集積や武闘訓練が家屋や山間部、農村で行われ、市民や農民の組織化などの政治工作が行われた。朝鮮戦争の休戦、資金難、政治工作の失敗により、混乱は沈静化したが、土地、家屋や集落が武装闘争の重要な拠点となったことを忘れてはならない。

「日本版CFIUS」による強力な土地規制を

現状、日本で土地に直接介入できるのは、重要土地等調査法のみだが、これは「利用調査」であり、規制権限は限定的（勧告・命令止まり）である。ほかに外国投資を規制できる法律は外為法27条だが、これは「株式取得」「事業譲渡」「経営支配」を審査する制度で、土地単体の売買は「投資」ではなく「物権行為」なので対象外となる。

これに対し米国では、外国投資の米国の国家安全保障に与える影響を審査する「対米外国投資委員会」（CFIUS）が、取引を修正・制限・阻止できる強力な省庁横断委員会として土地も審査対象としている。

2018年、米国政府は、中国企業による先端技術・データ・インフラ投資への急増を懸念し、「外国投資リスク審査現代化法」（FIRRMA）を制定してCFIUSを過去最大規模で強化・拡張した。この改正で、CFIUSは、「軍事基地から一定距離以内」「港湾・空港周辺」「国家安全保障に関わるインフラ周辺」の土地・家屋を審査し、「取得中止命令」「条件付き許可」「利用制限」を命令することができるようになった。

実際、CFIUSは、審査権限が拡大する前でありながら、2012年、オレゴン州、海軍訓練施設近郊の土地に対する中国系企業Ralls Corporationによる風力発電所用地買収を阻止した。

CFIUSは、同所が軍事訓練施設に近接しており、レーダー・訓練活動への影響が大きいと見て、国家安全保障上の懸念を指摘し、大統領命令で土地売却を強制した（取引の完全阻止）。これはCFIUSが「土地の位置」だけを理由に外国企業の投資を阻止した初めてのケースとなった。

日本においても近日中に日本版CFIUSの設立が予定されているが、その権限を拡大して不動産取引を審査対象に追加し、「軍事施設周辺の土地取得の事前届出」、「外国資本による不動産取得への審査権限」や「取得禁止」「利用制限」などの命令権を与えるべきである。

今後、こうした土地規制を加えた日本版CFIUSの制定や重要土地等調査法の規制法への格上げ、もしくは土地規制を目的とした強力な新法の制定が早急に必要であることは論をまたない。

【こちらの記事も読む】日本と韓国が「軍艦市場」で”負けられない戦い”…韓国製に差をつけた「納得の部分」とは

【もっと読む】日本と韓国が「軍艦市場」で”負けられない戦い”…韓国製に差をつけた「納得の部分」とは