最先端AI覇権をめぐって…あたらしい時代の「軍産複合体」を作り上げたお馴染みの面々

米アンソロピックが開発したAIモデル「Claude Mythos（クロード・ミュトス）」の名前を目にしない日はないほど、世間の注目が集まっている。このライバルとして、「ChatGPT」で一躍名を馳せた先発のオープンAIが開発した最新鋭AIモデル「GPT-5.5-Cyber」の名前も上がる。

オープンAIの売り込み部隊として、同社取締役で米国家安全保障局（NSA）元局長のポール・ナカソネ氏が日本に派遣された。同氏はNSA局長時代に、日本政府が中国からハッキングを受けていたことを指摘した人物でもある。

前編記事『最先端AI「ミュトス」誕生から遡ること6年…日本が中国からハッキングを受けていた！衝撃の「ナカソネ・ショック」』より続く。

宇宙データセンター計画

そのナカソネ氏が退官4ヵ月後の24年6月に、オープンAIに招かれたことから読み解けるストーリーはこうである。

そもそも非営利団体として2015年12月に設立された。アルトマン氏以下、イーロン・マスク（テスラ・X＝旧ツイッター・スペースXなど創業）、ダリオ・アモデイ（現アンソロピックCEO）氏などが共同設立者。

ところがそのオープンAIを巡り、この数年間に、米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）は、マスク氏が当時すでに米グーグルのAI市場の独占と安全性への懸念もあって、営利会社オープンAIへの転換に深くコミットしたと報じている。

現在のマスク氏傘下のスペースXなどでも分かるように、米国防総省（ペンタゴン）や米NASA（航空宇宙局）と連携し、28年までにAIを積載した衛星の打ち上げと、地球軌道上に打ち上げたAIサーバー搭載の人工衛星網、すなわち宇宙データセンター建設を目指している。

陳腐な言い回しになるが、「軍産複合体」のメリットをその頃からマスク氏は看破していたことになる。先見性と言うべきか。

最先端AI覇権をめぐる抗争

想起して欲しい。去る3月初めにアンソロピック創業者の熱血漢、ダリオ・アモデイ氏が国防総省に対し、完全な自律型兵器への技術提供や市民の大規模監視に繋がる軍事利用を許容できないと宣言し、同社は国家安全保障上の「サプライチェーンリスク」に指定された。要は、ペンタゴンの出入禁止となったのだ。

この間隙を衝いて、国防総省との商談を奪取したのがオープンAIである。つまり、ここでも名前が浮上するのが、ポール・ナカソネ氏なのだ。古巣の米NSA、米サイバー軍司令部に「口を利いた」とまで言わないが、何らかの助言を与えたとしても何ら不思議ではない。

そして、オープンAI創業中核メンバーのサム・アルトマンCEOに多大な影響力を持つのがイーロン・マスク氏や、先のベネズエラ軍事侵攻とイラン先制攻撃に当たって軍事データの統合・解析するシステムを提供したパランティア・テクノロジーズ創業者のピーター・ティール氏である。

トランプ政権下の最先端AI覇権を巡る抗争でも、登場人物に変わりない。今や「暗黒啓蒙（The Dark Enlightenment）」思想家であるティール氏と、世界一の大富豪でスペースXの300兆円上場を狙うマスク氏の2人。限られた人びとに世界の命運を握られているのだとしたら、呆れ果てるしかない。

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