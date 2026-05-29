過去の震災でも被災者が直面…災害時の「仮設トイレ」、じつは命にかかわる大問題となっていた

災害対策を語る際、最重要なのは命を守ることであり、家や財産を失わないことだ。これらは生存のための絶対条件である。しかし、大災害により命が助かった後、生存者に例外なく、かつ「極めて私的で切実な危機」が襲ってくる。それが「トイレ問題」だ。

「トイレ問題」については表立って語られることは少ないが、災害のたびに大きな課題となっており、今後の懸念事項にもなっている。過去にも都市部のタワーマンションの課題として、『「トイレが使えずお風呂にも入れない…」都心の超高級タワマンが見て見ぬふりをする「ヤバすぎる災害リスク」』などの記事で解説を行ってきた。

人間は、1食や2食を抜いても生存はできるし、食料や水であれば他から供給してもらうこともできるだろう。しかし、排泄を数時間以上止めることは生物学的に不可能である。

食糧や水の備蓄については徐々に浸透しつつあり、世論調査などでも備えが進んでいる傾向にある。令和7年の内閣府「防災に関する世論調査」でも、飲料水は7割近く、食料は6割近くが3日分を備蓄していると回答しているが、トイレの備えはそれらの半数以下の3割にも満たない状態だ。

今回は、著者が各地の被災地で見聞・体験した内容や、SNSに寄せられたコメント、さらに災害時のトイレ問題に関する最新の経験調査から、災害時に深刻な課題となるトイレ問題について掘り下げてみたい。

【前編を読む】＜「側溝」や「地割れ」で排泄する人まで…能登半島地震で被災者を襲った「トイレ問題」の悲惨な現実＞

避難所トイレの過酷な実態とジェンダー視点

自宅でのトイレ使用が困難になった際、多くの人が避難所へ向かうことになるだろう。しかし、そこにはさらなる困難が待ち構えている。今回の調査からは、避難所等におけるトイレの過酷な実態が明らかになった。

避難所等で仮設トイレが設置されれば使用はできるが、そこにも深刻な問題がある。残念ながら、過去の災害時において強姦や盗撮などの性被害が発生しており、避難所は決して安全・安心な場所とは言い切れない現状がある。

トイレに関しても、深刻な実体験が寄せられた。「小学校のトイレが子供用で、高齢者が使いにくかった」「床が滑りやすく転倒した」といった、そもそも物理的な不適合がある。

Xの投稿への返信では「避難所のトイレにはルールがあったが、無視する方が多く、溢れて使用できなかった」という声もあった。

そして何より深刻なのが、ジェンダーの視点と、非常にプライベートな排泄行為に対するプライバシーの欠如である。2000年の三宅島噴火災害でトイレに困った経験がある50代女性からは、このような意見が寄せられた。

「女性用トイレの周りが何となく人のたまり場、男性がたむろする場になる構造で、女性はとにかくトイレを我慢するしかなかった。新潟県中越地震、新潟県中越沖地震でも同じ事例があった。一度、女性用トイレの隣に喫煙所を設けた避難所に意見を言ったら、男性防災士から『素人は黙っていろ』と言われた。その後の被災地の映像を見ても、女性用のトイレが異様に離れたところにあったり、相変わらずトイレのそばに喫煙所があったりと、全く改善していない」

直接的な性犯罪やハラスメントではないとしても、トイレに行くこと自体が大きなストレスになっていた現状がある。トイレが使用できる状態にあってさえ女性が我慢を強いられ、改善の要望すら通らない事態まであったという。今後の避難所や災害時の仮設トイレの運用において、配慮が進むことを強く願う。

恐ろしいのは、トイレに行かないようにする「我慢」は、直接的な健康被害に直結しかねない点である。アンケートでも「トイレの回数を減らすために水分や食事を我慢した」という方が複数見られた。これは、脱水症状、エコノミークラス症候群などにつながる恐れがある。

排泄を拒むために、生命維持に必要な摂取を拒む。この逆転現象こそが、災害後のトイレ問題が「命に関わる問題」になりかねない恐ろしさだ。トイレは単なる設備ではなく、人間の尊厳と健康を維持するための「生命維持装置」として定義し直されなければならない。

しかしながら、食糧や飲料水の備蓄に比べ「トイレ」の備蓄は圧倒的に少ないのが現状であり、ただ持っていれば良いというものでもない。「外出先で被災した際、どこで使えばいいのかわからない」「災害用トイレを購入したが、いざ使う日が来たら衛生面や身体への負担、感染などが気になりそう」という声もあるように、使う日のことを考えた備えが重要となる。

今すぐ実行すべき「トイレの備え」4つのアップデート

以上の現実を踏まえ、我々が今すぐ実行すべき「トイレの備えのアップデート」を提示したい。

備蓄量の再定義

一般に「3日分」と言われるが、大規模災害において下水道や道路網が復旧するまでには1週間から1ヶ月を要することもある。少なくとも家族の人数×7日間（1日あたり最低5回分×7日間）の携帯トイレ備蓄は、もはや「基礎知識」とすべきだ。

防臭・衛生対策の徹底

排泄物の袋を自宅で数日間保管することを想定し、抗菌・消臭機能に優れたものや、二重袋、衣装ケース、蓋つきゴミ箱などを用意しておきたい。また、手指を水で洗浄できない状況を考慮し、除菌シートやアルコールジェルの重要性も再認識すべきである。

地盤と建物の「自己診断」

自邸が液状化リスクの高い土地にあるのか、マンションの何階にあるのか、排水の構造はどうなっているのか。自分の住環境における「トイレの急所」を把握し、排水管が壊れている可能性を前提とした「流さない備え」の優先度を上げ、準備を行ってほしい。

公的・社会的なハードウェアとソフトウェアの改善

避難所のトイレにおいて、女性や子供、高齢者が安全かつ尊厳を保って使用できる動線設計や、多目的トイレの増設、視線にさらされない配慮は喫緊の課題である。

結びに：災害時のQOLを守るために

「トイレの話を人前でするのは憚られる」――こうした羞恥心が、日本の防災対策におけるトイレ問題の遅れを招いてきた側面は否定できない。しかし、今回の調査が示す通り、被災者の苦しみの中心には常に「排泄」がある。

災害時のQOL（生活の質）を左右するのは、豪華な非常食ではなく、清潔で安全なトイレ環境である。トイレの備えとは、単なる不便の解消ではない。極限状態においても自分自身の人間としての尊厳を保ち、健康を維持し、明日へ向かう活力を削がないための、最も本質的な「自己防衛」なのだ。

我々は今一度、足元の「出口」に目を向けるべきだ。水と食糧、そしてトイレ。この三位一体の備えこそが、災害で生き延びたのちに少しでも快適に暮らし、理不尽な結末から救い出す盾にもなるだろう。

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