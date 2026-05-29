「結婚するってなんだろうか。母になるってなんだろうか」女優・唐田えりかが見た姉

女優・唐田えりかさんが自分の言葉で綴る連載第13回。前編「初めて、"好き"という感情が存在していることを知った」唐田えりかと４つ年上の姉では、常に人生の一歩先をいくような姉との関わりが描かれました。

後編では結婚し、家族を持ち、母になった姉が弱音を吐いた日のこと、そしてそんな日を超えてたくましく生きる今のことが妹である唐田さんの目線から丁寧に描かれます。

プチ家出をして母を待った

三姉妹の私たちは、本当によく喧嘩をした。

姉二人の喧嘩が始まると、大体2階で物音がする。私はその音を聞き取ると、一目散にその部屋に行き、ただそれを見ていた。

一度も姉たちに力で勝ったことがない私は、興味津々だった。どうすれば姉に喧嘩で勝てるか。

そして大体長女の蹴りで試合が終了する。

そんなこんなしていると母が帰宅し、長女が叱られ「反省しなさい！」となるのがいつもの流れだった。

母に怒られたあと、姉に「えりかも行くよ！」と言われ謎にいつも一緒にプチ家出をした。姉はティッシュと毛布まで抱え、用意周到だった。二人で公園に座り、毛布に包まれ暖まった。「どうせママは5分後に探しにくる」と姉が言った通り、母は5分後に来た。

私はその流れが、なぜか嫌いじゃなかった。

母に怒られてても、一緒に外に出て、寒いね。お腹すいたね。ママすぐ見つけられるかな。なんて言ってる時間が楽しかった。

姉たちと過ごす時間は、今思うといつも楽しかった。

道筋を整え見せてくれた

次女も私も、姉と同じ高校に入学した。

高校生になってすぐ、「えりかも自分のお金は自分で稼ぎな。もうママにもらう年齢じゃないから」と姉に言われた。

「特進で大学行けるように、テストの順位は常に学年トップで行かないと。ママに負担かけたらダメだから」と言われた。

"ママに迷惑をかけたらいけない"いつからか長女にそう言われるようになった。

アルバイトをしながら特進で大学に進んだ長女は、母に何かを言わせてしまうことがないように、私たちにいつも道筋を整え見せてくれた。

はじめての結婚式

姉の結婚式は、私が経験する初めての親族の結婚式だった。挙式で誓いのキスを見たときも、照れくさくて笑ってしまった。

披露宴会場に入ると、親族席は新郎新婦から一番遠い、部屋全体を見渡させる位置にあった。

そこに座り全体を目にしたとき、姉の人生に深く関わってきた人たちの顔が沢山あった。

あぁ、姉は沢山の人に愛されているんだな。よかったなぁ。

離れ離れではないのに、これからまた新しい人生が始まると同時に、私たち"家族"の一区切りを感じた。

事柄じゃなく、感情を話せる

姉が子供を出産した際、とても敏感になり誰とも話したがらない時期があった。

だが一人になりたいわけではない。そんなとき私は駆り出された。

実家に帰り、私の部屋に布団を敷き詰め、姉、産まれたばかりの赤ん坊、私で時間を過ごした。

姉が話し出すまでは特に声をかけないようにしていた。

すると、姉がポロポロと泣き始めた。

ほんとうに小さく産まれたばかりの赤ん坊を抱えながら、「こんなに小さい子、育てていける自信がない」と震えながら言葉にした。

その言葉を聞いた私は、なんて声をかければいいのか分からなかった。

何も経験したことがない私が何かを言葉にすること自体が間違ってる気がした。

何も言えず、姉が泣いてる傍にただ居た。

結婚するってなんだろうか。

母になるってなんだろうか。

経験したことがない未来を想像することがある。そしてやはり姉は私より先にそれを経験していく。

その過程を私は間近で沢山見てきた。

しっかり者で、外でもきちんとしている姉の、そうなるまでの時間を。

今ではすっかり立派な逞しい母になった。

本当に幸せそうに育児をしている。

長女の姉とも、次女と同じように日々連絡を取り合っている。

夜の遅い時間になると一人の時間ができる姉と、夜な夜な何時間も電話したりする。

最近何があった、こんなことを思った、相変わらずそんなことをひたすら喋る。

私たちはそうやって互いの感情を交換してきた。

事柄じゃなく、感情を話せる相手がいること。

私はこの二人の妹でいれて、本当に幸せだと思う。

恥ずかしいけれど、ずっと私は二人の背中を追いかけてきた。それは憧れもあったのだと思う。姉であり、親友のような、死ぬまで確実に人生を一緒に歩んでいく仲間。

ひとりじゃなくて、心強いよ。ありがとう。

これからもずっとよろしくね！！！

【スタッフ】撮影／阿部裕介 スタイリング／道端亜未

【衣装】スタイリスト私物

【前編】「初めて、”好き”という感情が存在していることを知った」唐田えりかと４つ年上の姉