6月1日から一部の病院やクリニックで、診療予約のキャンセル料を請求できるようになりますが、すべての患者にキャンセル料が発生するかのような誤解が広がっています。厚生労働省は、医療機関側に誤解を招いたとして通知の言葉を訂正する方向で調整しています。

6月1日から、患者側の都合で診療予約を直前に取りやめた場合、一部の医療機関では条件つきでキャンセル料を請求できるようになります。これは厚生労働省が3月に通知したもので、新しいルールとしてスタートします。

■「経営に直結」 診療のキャンセル

このタイミングで病院のキャンセル料が導入される背景には、直前のキャンセルに苦しむ医療現場の声があります。

都内のある歯科クリニックからは「長時間を要する診療のキャンセルは経営に直結する」という声が聞かれました。予約が直前でキャンセルされると、他の患者が受診できないといった「機会の損失」が発生するほか、医療器具や人材などの「準備コスト」が無駄になってしまうという声も上がっています。

キャンセル料の導入には、こうした予約管理の適正化を進める狙いがあるといいます。

■一般的な無料の予約では「発生せず」

大前提として、すべての医療機関や患者がこの6月から始まるキャンセル料の対象になるわけではありません。厚生労働省は、日本テレビの取材に対して「一般的な予約ではキャンセル料は発生しない」と説明しています。

今回のキャンセル料が発生するのは、病院やクリニックは国に「届け出」をしているところに限られます。国に「選定療養」という仕組みに基づいて「予約診療」を行う届け出です。

「選定療養」とは、一般的な保険診療と併用して、患者の希望により受けられるサービスです。その中の一つである「予約診療」は、診察料とは別に「特別な予約料」を払って受ける診療を指します。病院側がキャンセル料を請求できるようになるのは、この特別な「予約料」を払って診察するケースに限られています。

さらに、患者側の都合で診察日の直前にキャンセルした場合など、非常に限定的なケースとなります。厚生労働省の見解では、普段私たちが行っている無料の予約については、キャンセル料は発生しないということです。

■求められる「手続きの透明化」

さらに、病院側がキャンセル料を請求できる場合にも、条件があります。

例えば、予約する時に「患者都合によるキャンセルには費用の徴収があります」などと事前に説明し、患者の同意を得ることが必要です。また、キャンセル料の金額などを院内の受付窓口などに分かりやすく提示するだけでなく、原則として病院のウェブサイトにも掲載することが義務づけられています。

患者が納得して支払いができるよう、手続きの透明化が求められています。

■国のルールから外れた「不適切」事例も

しかし、ルール変更が病院やクリニックに浸透していないと思われる事例も見られます。

あるクリニックのホームページには「6月1日以降、キャンセル料の徴収が国に正式に認められることとなりました」として、無料の予約に対しての当日キャンセルや無断キャンセルに、数千円のキャンセル料が発生する旨が記載されていました。

こうした事例について厚生労働省に確認したところ、国が示したルール変更からは外れており「不適切」だと考えているということです。

なぜこうした誤解が広がったのでしょうか。厚生労働省は、3月に出された通知の言葉が分かりにくく、医療機関側にも誤解を招いたことを認めています。そのため、改めて「誤解が生じないように通知の言葉を訂正する方向」で調整しているということです。

私たちの大切な医療を守るためのキャンセル料ですので、患者と医療機関側の双方に誤解のない制度設計と丁寧な説明が政府には求められます。

（5月28日放送 news every.「 #みんなのギモン 」より）