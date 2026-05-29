山上徹也被告の「真の動機」を解明…これまでの報道は根底から間違いだった【安倍晋三元首相銃撃事件】

統一教会に家族を壊された男は、なぜ保守の大物に銃口を向けたのか。その心の深奥には「矛盾の中の必然」があった。「4度の面会」の末に辿り着いた「安部晋三元首相銃撃事件」の真相を新刊『アンビバレント 山上徹也が私だけに明かした謎の核心』のなかで解き明かしたジャーナリスト・鈴木エイトによるスクープ寄稿。

すべてのメディアが間違えた

「安倍元総理が亡くならなければならなかったのは、殺害されなければならなかったのは、間違いだったと思っております」

この言葉に彼が込めた本当の意味を感じ取ることができた人は、どれほどいただろうか。

これは、第一審公判終盤に行われた最後の被告人質問において、裁判長から「パイプ銃を製造する過程で人の命を奪うことへの葛藤はなかったのか」と問われた際の山上徹也被告（45歳）の供述である。

この発言を受け、すべてのメディアは一斉に、「山上被告は安倍元首相殺害を間違いだったと述べた」という意味合いで報じた。

だが、この解釈、報じ方は根底から誤っていた。さらに言えば、検察や裁判官、弁護人までもがこの発言を正確には理解できていなかった。

判決公判の夜、私はあるきっかけによってこの発言の本当の意味に気づき、戦慄した。なぜなら、この言葉こそ、元首相銃撃事件の本質と真相、そして動機の核心を明確に示すものだったからだ。

なぜ、安倍晋三元首相だったのか―。

私は山上被告の公判をほぼすべて傍聴し、メディア関係者では唯一、4度にわたって判決公判の前と後に山上被告と面会した。それにより、誰一人気づくことができなかった「山上徹也被告の真の動機」を摑むことができた。本稿では、解明に至ったその過程を明かしていきたい。

まず、公判の流れを振り返っていこう。

'25年10月28日、山上被告の裁判は奈良地方裁判所で始まった。一連の公判で検察側は、証人尋問などによって、被告人の「犯行態様の悪質さ」を際立たせた。300人以上が集まっていた演説現場で自作のパイプ銃を発射した危険性、高い計画性や強い殺意、極めて重大な結果と社会的影響の大きさ、被害者を襲撃対象に選んだ動機に酌量の余地がないことなど、犯行がいかに冷酷で凶悪なものだったかを主張した。

さらに検察官は、犯行に使われたパイプ銃の現物を法廷で提示するなど、裁判員に対し、強いインパクトを与えようともしていた。

山上被告が激怒した「母親の言葉」

一方、弁護側は被告人の生い立ちが犯行に直結する情状事実であることを立証するため、山上被告の母親や妹など5人の情状証人への尋問を行った。

統一教会（世界平和統一家庭連合）の現役信者である山上被告の母親の尋問では、自死した夫の死亡保険金から5000万円を教団に献金したことを正当化するなど教団を庇う発言があったが、事件が起きたのは自分の責任だとして山上被告に謝罪するなど「母親」としての葛藤も見せた。

山上被告の妹は、統一教会というカルト団体が母親の人格を変え、家庭が崩壊していった過程を涙ながらに語った。

そして、終盤の期日（第10〜14回公判）では、5回に分けて山上被告に対する被告人質問が行われた。自身がどのようにして事件を起こすに至ったのか、山上被告は正直に答えていった。

母親の高額献金により崩壊していった家庭。その後、教団からの一部返金もあり、さまざまな資格を取得するなど一時は自分の人生を生きようとした。それでも教団への復讐を決意したことには、兄の死が関係していた。

母親の高額献金を非難していた山上被告の兄は、'15年に自死した。しかし母親は、

「兄は霊界で幸せに暮らしている。生前苦しんだのは献金を返金させたから」

という趣旨の発言をし、山上被告はそれに激怒したという。そして、'21年に安倍氏が統一教会の関連団体に贈った韓鶴子総裁を称賛するビデオメッセージ映像を観て以降、被告の感情は複雑に推移していった。

終盤の第13回公判では、被害者参加制度を使って安倍昭恵氏が法廷に出席した。被告人に質問する機会はあったが、昭恵氏が山上被告に質問することはなかった。

迎えた翌日の被告人質問最終日（12月4日）。裁判長から「パイプ銃製造過程での人の命を奪うことに対する葛藤の有無」について尋ねられた場面で山上被告が語ったのが、冒頭の発言だ。

【後編を読む】「全面的に謝罪するわけにはいかない」山上徹也被告が面会でジャーナリスト・鈴木エイトだけに伝えたこと…「真の動機」が明らかに

「週刊現代」2026年6月8日号より

【つづきを読む】「全面的に謝罪するわけにはいかない」山上徹也被告が面会でジャーナリスト・鈴木エイトだけに伝えた「ホンネ」…「真の動機」が明らかに