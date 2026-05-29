【『私の謎　柄谷行人回想録』刊行記念エッセイ】私が見た柄谷行人【滝沢文那】

『私の謎 柄谷行人回想録』で聞き手を務めた滝沢文那さんによるエッセイ（群像６月号掲載）を特別公開します。

知られざる柄谷行人さんの素顔とは……！

何度も断られて……

まあ、そろそろいいかもね、全部忘れちゃう前に、と柄谷さんが口走ったのは、２０２１年の暮れだった。新型コロナの４度目の緊急事態宣言が終わり、八王子のご自宅最寄り駅に隣接した商業施設のカフェで久々に会ってお話ししたときのことだ。柄谷さんは80歳だった。

話題の中心は、『力と交換様式』の執筆のめどがついたということ。その合間に昔話になった。くじ引きから米国滞在が決まり気付けばイェール大の客員教授になっていたというにわかには信じがたいいきさつや、そこでのポール・ド・マンやジャック・デリダとの出会い。「デリダなんかよく知らなかったからさ。デリダはダリダってなもんだよ」。自分で言ってちょっと恥ずかしそうに笑う。お連れ合いの凜さんは隣で「ふふふ」と微笑している。こんなダジャレが許されるのは、柄谷行人くらいのものではないか。これを書き残したい、と強く思った（後に連載のインタビューでちょっと無理やりもう一度言ってもらった）。

柄谷さんのダジャレがツボだということも、世界的知性の交流というそもそも貴重な話だということもあるが、それ以上の感触があった。デリダの著作を読んでもわからない私こそ「デリダはダリダ」状態なのだったが、70年代アメリカに集った異邦人が作る知的空間で、デリダやド・マンがやろうとしていたこと、つまり、脱構築なるものの意味が、初めてつかめそうな気がした。考えてみれば、マルクスもカントも、たぶんソクラテスだって、ある時代状況のなかで生きたのだ。これは柄谷さん自身についても言えることで、私は柄谷さんが会話の中で日々のニュースや出来事について「これは交換様式で言うとＡだな」「そんなものはＢだ」と言うのを聞いていて、初めて交換様式論の輪郭が見えてきたのだった。

その感動の勢いで、こういう話を記録しておきたい、やっぱり人生を振り返るようなインタビューをやりませんか、と何度目かのお願いをした。

なぜ30代の私のようなぺいぺいの記者がこんな機会を得たのかといえば、ごく一時期だが、柄谷さんの担当記者だったからである。２００７年に大学に入ったとき、柄谷行人はすでに伝説的人物と言ってよく、私もまた先輩に勧められた『日本近代文学の起源』に感化されてあらゆる制度を疑ってみたり、『探究』のわかるところだけを読んで「他者」「外部」「命がけの飛躍」といった柄谷用語を振り回したりする、ある種典型的な読者ではあった。ラディカルで、無機質な感じすらするのに、なぜか自分のための本だと思ってしまうような力があるのだ。ただ、白状すれば、ちょうどこの頃文庫化された『トランスクリティーク』や単行本が出た『世界史の構造』に夢中になっている友人の議論には、ついていけていなかった。学生時代、一度だけ講演で見た生柄谷行人は、「日本人はなぜデモをしないのか」というテーマで、ややうつむきがちに話し、苛立っているように見えた。鋭く乾いた文体で人々の思い込みを覆し、座談会や対談では年かさの文学者にも容赦ない、そんなイメージと重なって、恐ろしい人に違いないと思った。

「カラタニ」だった遠い人が、「柄谷さん」になったのは、新聞社に就職し、地方勤務を経て２０１６年に東京本社の文化部に配属されて以降のことになる。柄谷さんは２００５年から２０２３年まで、長く朝日新聞の書評委員だった。各界を代表する面々が務める書評委員が、定期的に築地の朝日新聞東京本社に集まってどの本を書評するのか選び、意見を交わす委員会が開かれる伝統がある。

もっとも、当時の私はテレビやラジオの取材を担当していたので、関係なかった。「会社にあの柄谷行人が!?」と、同種の読書遍歴を持つ先輩記者と私がはしゃいでいるのを見て、読書面編集長が紹介してくれたのだ。たまに書評委員会の後の打ち上げに交ぜてもらうようになり、長く柄谷さんを担当していたベテラン記者が定年を迎えた２０１８年４月、読書面の記者に配置換えされ、担当を引き継いだ。「え、僕でいいんですか」という感じだ。

実際に話すと、面白い人だった。担当になって間もない頃、講演の後の飲み会に顔を出して周囲の人に自己紹介をしていたときのこと。柄谷さんは、身を固くしている私に、「君はブンナって名前でしょ。ブンナ、ぶん殴るぞって、言われない？」と聞いてきた─もちろんある、小学生のころに─。ちょっと得意げで、お宝を発見した少年のようなまなざしだった。

飲み会で同席すると、柄谷さんの周りには人が集まる。高名な大学教授も、柄谷さんの前では学生に戻ったように、目を輝かせて質問している。すでに、70代後半だったからか、私の前では議論で熱くなるようなことはなかった。ときどき急に怒り出すこともあったが、怒りの対象はインドの歴史をきちんと教えない日本の教育だったり、交換様式を理解しない海外の思想家だったりした。ひとしきりののしった後、漂う緊張感に気付いて、我にかえったようにごまかす柄谷さんはむしろチャーミングなのだった。

とはいえ、謎はあった。後追いで見知る限り、少なくとも80年代から90年代にかけてのある時期、文学や批評の場での柄谷さんの求心力はとんでもないものがある。でも、なんだかんだで柄谷さんの著作は難解だし、本人の語りはけして能弁とはいえない。徒党を組もうという雰囲気もない。なのに、多くの人が、おそらく柄谷さんの意図を超えて、巻き込まれてしまう。柄谷さんの教え子の一人は、「みんな狂っちゃうんだよ」と言っていた。柄谷さんの周囲には、何かしら磁場がある。なぜ多くの人が柄谷さんにやられてしまうのか、著作の読解だけでは伝わらない何かがあると感じた。

生身の人間として柄谷行人と向き合うという貴重な体験から、その不思議な磁力を書き残したい、と次第に思うようになった。新聞記者が、功なり名を遂げた人に半生を聞く仕事は、スタンダードなものだ。それでも、これは特別な仕事なのだと思えた。もちろん、奇跡のような出来事に満ちた人生の歩みも興味深い。盟友・中上健次をはじめ大江健三郎ら同時代の作家との関係、先行する吉本隆明や江藤淳との葛藤、そしてド・マンやデリダ、サイードなど世界的知識人との交流。どんな子どもだったのか、数々の名著や交換様式論はどうやって生まれたのか。著作のあとがきや対談、インタビューで切れ切れに語られることはあっても、ひとつながりにはなっていなかった。どうやって、柄谷さんは柄谷行人になったのだろう。聞きたいことは山ほどあった。

ただ、考えることはみな同じで、過去の担当者も何度かオファーし、断られていた。後に聞いたら、「１００歳まで生きるつもりだから」と断ったらしい。私も、何度か水を向けてみたが、「昔のことは振り返らない」「忘れた」と反応は芳しくなかった。

なぜ気が変わったのかについて、柄谷さんはインタビューをまとめた『私の謎 柄谷行人回想録』のあとがきで「うっかり」と書いている。『力と交換様式』という大著にめどがたって、「もう書くことはない」と思ったつかの間に入り込んだのだろう。情に厚い人でもある。

実は、柄谷さんが引き受けると言ってくれたとき、私は人事異動で広告部門にいて、新聞で連載できる立場になかった。しかし、いつ気が変わるかわからない。記者に戻ったら、と悠長なことは言っていられない。当時の仕事で関わりのあったウェブサイト「じんぶん堂」での連載に、柄谷さんも賛成してくれた。結果、連載開始直後に編集局に戻ることになり、柄谷さんに引き合わせてくれた元読書面編集長の力業で、新聞でも再編集版を掲載できることになった。ただし、私の持ち場は放送や芸能だったので、社内でもなんであいつがあの連載をやっているのかと、不思議がられもした。連載期間の２年半、旧ジャニーズ性加害問題をはじめ芸能界や放送界では次々に大きなテーマが出てきて、記憶もあいまいになるくらい忙しかった。連載のストックは底をつき自転車操業状態に陥ったが、柄谷さんは何も言わずに付き合ってくれた。

ただ、悩まされたのは、忙しさよりも、とんでもないことを始めてしまったという恐ろしさだった。寝床に入っても目がさえてしまい、起き出して著作を手に取ったことが何度もあった。始めてしまった以上、とにかく読んで、会いに行くしかない。会って話すと、楽しい。数えてみると、八王子の自宅を訪ねたのは20回以上になった。雑談も交えて２〜３時間、柄谷さんは、リビングの椅子に足を組んで、斜めに腰掛け、手元で何か（大抵はティッシュ）をいじりながら話す。ときには滔々とマルクスを論じ、ときには海外で女性にモテたことを恥じらいながら教えてくれた。

「私の謎」の連載が始まったとき、私は34歳だった。柄谷さんが「マルクスその可能性の中心」の連載を終え、イェール大学の客員教授として『日本近代文学の起源』のもとになる講義をした歳だ。柄谷さんは「文庫版あとがき」でこう書いている。「このころ、私はロンドンで「文学論」を構想していた漱石と同年（三四歳）であることを発見して、静かな興奮を覚えた」。私の場合は、この発見をしたとき、あまりの人生の開きにおかしさがこみ上げた。柄谷さんは終始、連載について「誰が読んでるの」と不思議がっていたが、反響は大きかった。こんな人生を送っている人はそういない。

でも、人々が柄谷さんの人生に関心を持つ理由はそういうことだけとは思えない。インタビューの終盤、柄谷さんは「『私の謎』はもう解けた」「いま僕が取り組んでいるのは、『人類の謎』なんだ」と言った。スケールが違う。違うのだけど、私自身もまた、謎を抱えた人類の一部なのだ。そのことを、柄谷さんがずっと危惧していた戦争の時代が現実のものになっているいま、切実に感じる。実際のところ、本気で、真剣に、全力で人類を背負って考え続けている人がどれだけいるだろう。柄谷さんの「私の謎」は「人類の謎」に通じながら、一方で私たち一人ひとりの「謎」に、近く、遠く響き合っている。だから、引きつけられて当然だ、と思う。

《バーグルエン賞受賞記念》柄谷行人『力と交換様式』長篇書評 希望の原理としての反復強迫