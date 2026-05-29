KDDI・ソフトバンクが増収増益のなか、NTTドコモだけ「一人負け」状態に…通信品質では「楽天モバイル」を下回る調査結果も

2026年5月に携帯各社の決算が発表されたが、中でも注目されたのはNTTドコモだろう。なぜならNTTドコモは2026年2月に、2025年度通期業績の下方修正をするなど、業績が非常に厳しく、携帯大手3社の中で「一人負け」と言われる状況にあるからだ。

実際、2026年5月8日に発表された2025年通期決算を見ると、営業収益は前年度比3.9%増の6兆4581億円だが、営業利益は前年度比7.7%減の9421億円と、ついに営業利益1兆円を割る状況となっている。その一方で、KDDIやソフトバンクはともに、2025年通期で増収増益の好業績を打ち出し、対照的な様子を見せている。

激化する競合との顧客獲得競争

なぜ、NTTドコモだけがそこまで業績を落としているのかというと、理由は大きく2つある。

理由の1つは競合との顧客獲得競争が激化していることだ。その背景には、NTTドコモが2020年にNTTの完全子会社となって以降、親会社となったNTTが、同社に対して契約数の維持拡大を強く求めるようになったことにある。

NTTドコモは従来、市場競争の激化によって契約数が減少傾向にあったのだが、同社は携帯電話会社として最も契約数が多いことから、顧客の減少には比較的寛容な傾向にあった。

だが携帯電話市場はすでに飽和し、優良な顧客を増やすのが難しくなっている現状、売上を伸ばすには携帯電話の顧客に金融や電力などの周辺サービスを利用してもらう「経済圏ビジネス」の重要性が高まっている。

経済圏ビジネスで売り上げを増やすには、1人当たりから得られる売り上げをいかに増やすかが重要で、そのためには顧客を減らさないことが非常に重要になってくる。そこでNTTは、完全子会社化したNTTドコモに顧客の維持を強く求めるようになり、同社は従来以上に販売促進に力を入れるようになった。

だがその結果として、NTTドコモは競合と従来以上に激しい顧客獲得競争をする必要が生じ、2025年上半期には同社が「これまでになく競争は激化している」と表現するほどの事態に陥った。競合に勝ち抜くためにも販売促進に一層の費用をかける必要に迫られ、業績を落としている訳だ。

「ahamoの通信速度が遅い」募る批判の声

そしてもう1つ、より大きな理由となっているのが2023年、同社がコロナ禍明けの需要を読み違え、大都市部を中心に通信品質を著しく低下させたことだ。通信品質では長きにわたって高い評価を得てきたNTTドコモだけに、このことで顧客の信頼は大きく低下した。

そのことを明確に示したのが、ここ最近SNSで生じていた「ahamo」の通信速度が遅いという声である。ahamoはNTTドコモのオンライン専用プランであり、低価格ながら大容量通信が利用できるとして人気のあるプランだが、そのahamo利用者から通信速度が遅いとの意見が増え、「ahamoユーザーの通信品質を落としているのではないか」という疑念の声が多く挙がった訳だ。

楽天モバイルを下回る通信品質に

ただNTTドコモは、KDDIの「au 5G Fast Lane」やソフトバンクの「Fast Access」などのように、料金プランによって混雑時の通信速度を優遇する仕組みは導入していない。

それゆえahamoの通信速度が遅いということは、現在の上位プラン「ドコモMAX」で通信しても遅いということになるのだが、ahamoユーザーからそうした声が挙がるほど、顧客がNTTドコモに対して信頼を失い、疑念を抱くようになったことは確かだといえる。

信頼低下は契約数にも影響してくるだけに、NTTドコモは通信品質の改善を急ピッチで進めるべく、多額のコストをかけて5G基地局の設置を急いでおり、それが業績にも大きな影響を与えている。実際、2025年度の設備投資費は1432億円増の8575億円、前年度比で20%増となっており、その多くがネットワークの改善に費やされていると見られている。

だがそれだけのコストをかけても、NTTドコモが通信品質で競合に追いつけていないとの声が多く、調査会社の英OpenSignalが2026年4月に公表した調査レポートでも、携帯各社が重視する「一貫した品質」部門でNTTドコモは競合2社だけでなく、楽天モバイルを下回る成績となっている。そこにはさまざまな要因が働いているのだが、最も大きいのは5Gの整備戦略の違いだろう。

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【つづきを読む】『「ahamoが遅すぎる」と不満続出…ドコモの通信品質はなぜここまで悪化した？競合に追いつけない「最大の原因」』

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