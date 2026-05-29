高校生クイズ王者の哲学者が実践！一度しかない人生を最高に楽しむための「思考のストレッチ」法

誰かが考えた「正解」もいいけど、自分だけの「？」を探す贅沢な遠回り。発売前から話題沸騰の新刊『思考のストレッチ』（田村正資著）が刊行されました。

著者の田村さんは、2010年に伊沢拓司さんらと第30回高校生クイズに出場し優勝。大学では哲学研究の道に進み、現在はQuizKnockの運営会社batonに所属しています。

彼女にフラれたら哲学の講義にまったく身が入らなくなったことや、『ちいかわ』『葬送のフリーレン』を読んで自分なりに考えたこと。10年ぶりにテレビのクイズ番組に出場したときのこと、岩手県で出会った「震災の伝承」に取り組む高校生たちのこと。AIを使えば数秒でできる文章を、何時間も悩みながら書く理由……。何気ない日常から「問い」を見つけて、思いもよらない方向へと思考が広がっていきます。

発売を記念して、本書の「はじめに」を特別にお届けします！

思考と主語のストレッチ

主語は、すぐに大きくなる。日本人とか、人間とか、この時代とか。いろんなひとがいろんなことを言っているのを聞いて、僕はふむふむなるほどと理解した気になる。いろんなひとたちのしゃべり方をマネして、僕も「AI時代は〜」とか言ってみる。

ところが、どれだけ主語を大きくしても、僕に見える世界の大きさは変わらない。僕の視野に入ってきたものしか、僕の耳に聞こえてきたものしか、僕はアクセスできない。そして、それは僕と同じようにこの世界で生きる誰にとってもそうなのだ。

いま生きている誰も、たとえばデカルトやニュートンが活躍して近代の哲学や科学が花開いていく場面を目撃していない。そして過去に生きた誰だって、いま僕らの生きている世界がとんでもないことになっているのを知らない。

いま、主語を特大にした。この世に生きた、そしてこの世に生きる誰もが、本当にすべてのひとが、時間で言えばせいぜい100年程度の、空間で言えばせいぜいひとつの国のひとつの地方程度の世界しか体験していない。僕たちに与えられた世界は、歴史的な出来事を語り伝えていくには短すぎるし狭すぎる。

でも、僕らはとくに違和感を抱くことなく、世界情勢のこととか、地球のことを語り合っている。それは間違っているぞと批判されることがあっても、とにかく語れてしまう。これって、スゴい変だ。「世界は〜」とか言っているときに、「世界」を知っているひとは、ひとりもいないのだ。

だから、まずは小さく区切られた「僕の世界」について書いてみようと思った。僕にしかアクセスできない、僕だけの世界。でも、それは僕が書いた言葉を通じて、そこに登場する固有名詞や哲学的な考え方や身体感覚の記述を通じて、この本を読んでいるあなたにも垣間見えるはずだ。そうやって僕たちは主語を広げてきた。

この本に収められたエッセイたちは、あなたに読まれることで主語を広げていく。そういう試みとして、僕は自分が体験している世界について書いた。

この本には、元になった文芸誌『群像』の連載「あいまいな世界の愛し方」を抱えながら生活していたときに考えたことがとにかく雑多に詰め込まれている。彼女にフラれたら哲学の講義にまったく身が入らなくなった学生時代の思い出や、だらだらと続きそうな日常を「偶然性」で切断したくて毎週ロト6を2000円ずつ買っていること。

『MONSTER』や『葬送のフリーレン』を読んでいたら自分が研究していた哲学者のメルロ゠ポンティと共鳴してしまったこと。岩手県で出会った「震災の伝承」に取り組む高校生たちのことや、テレビのクイズ番組に出演したときのこと。ゲームと遊びの違いの話や、身体の痛みに悶えていたときの話……。いま振り返ってみると、本当に好き勝手に書いてきたと思う。

だから、なんの因果かいまこの本を開いているみなさんもこの本を好き勝手に読んで欲しい。どのエッセイも独立して読めるものになっているから、知っている固有名詞が出てくる章だけ読んでもいいし、後ろから順番に読んでみたっていい。

共感できるところは共感してもらって、意味わかんないところがあったら意味わかんないなとつぶやいてもらって。著者として願うのは、どこか一箇所でもいいから、そんな考え方も面白いね、と思ってもらえることだ。僕は自分の世界をこんなふうに──ときには気楽に、ときにはシリアスに──楽しんでいる。それをシェアするためにこの本を書いた。

『思考のストレッチ』というタイトルには2つの意味を込めた。ひとつは、僕自身の思考のストレッチ。柔軟体操のように、痛気持ちイイくらいの負荷をかけて、自分の思考の可動域を広げていくようなイメージでこの本を書いてきた。

もうひとつは、思考の主語のストレッチ。僕が考え、書いてきたことは本になることでみなさんに明け渡された。そこで生じる、「僕→私たち」という思考の伸び広がりを裏テーマとして、みなさんに読まれていくことでこの本の試みは継続する。主語の伸び縮みについての探究はまだ始まったばかりだ。

「世界は……」と書くのはかんたんだけれど、自分のパースペクティヴ（視点）から捉えられる世界はあまりにも狭いものだし、いろんなところがあいまいなままだ。でも、僕とあなたはいろんなことをあいまいにしたまま、わかり合ったり、対立したりすることができる。それは、どうやら僕とあなたが同じ世界のなかに生きているからだ。

この本のなかでいろんなことを書いてきたけれど、それは何かをバッチリ明らかにするものではなくて、僕のなかで育っていった持続する問い＝モチーフをみなさんにシェアするものだ。そうやって、主語は少しずつ大きくなっていく。これは、みんなが共に生きる世界を捉えなおすためのチュートリアルだ。

【もっと読む】「「哲学」のレンズを通して「世界」をまなざす…QuizKnock・田村正資による初連載！」では、『思考のストレッチ』のもとになった連載「あいまいな世界の愛し方」の第1回の試し読みをお読みいただけます。

【もっと読む】「哲学」のレンズを通して「世界」をまなざす…QuizKnock・田村正資による初連載！