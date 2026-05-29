【数字の背後にあるルールを見抜くクイズ】破られた1枚の紙に書かれていたページ番号は？わかれば数学頭脳の持ち主！

本の合計は何ページ？

突然ですが、クイズです。

ある小説の本から、1枚の紙が破られてなくなりました。

残っているページ番号をすべて足すと、15000になります。

では、この本は合計で何ページあるでしょうか。

※ただし、1枚の紙には表裏に2ページ分の番号があり、この本は紙の表から1ページ目で始まっているものとします。

さて、いかがでしょうか。

こういう問題を見ると、多くの人はまず「全部のページ番号の和を出して、そこから引けばいいのでは」と考えることでしょう。ページ番号はふつう、1、2、3……と順番に振られているため、最後のページを Nとすれば、ページ番号の総和は

1＋2＋3＋……＋N

と表すことができます。そこから、破られた2つのページ番号を引いた結果が15000になる。そう考えれば解けそうです。

ただ、算数・数学をこれまで勉強してきたことがある人は、ここで違和感に気付くことでしょう。

文章題の解き方

通常、算数・数学の「文章題」は、分からないものを文字で置き、その文字に対して式を立てることで問題を解決します。例えば、

1本80円の鉛筆を何本かと、1個100円の消しゴムを1個買うと、全体で500円でした。このとき、鉛筆は何本買いましたか？

という問題があったとき、「買った鉛筆の本数」を「x本」などと文字で置くことによって、

80x+100 = 500

という式を立てることができます。あとはこの式を解いて、

80x = 400 x = 5

というふうに計算し、答えは「5本」と求めることができます。

つまり、「求めるものの数と同じ数の式を立てる」ことが必要になるのです。

しかし、この問題では最後のページ数（この場合における「N」）も分かっていない。そして、なくなったページ番号もいくつか分かっていない。つまり、未知数が2つあるのです。

それに対し、分かっている情報は「残った本のページ番号の合計は15000である」という1つだけ。これでは一般的な文章題の解き方で解くことはできません。

では、果たしてどのように解けば良いのか。ここから解説していきましょう。

ざっくり予想する

こういう問題は、まず「15000」という数字からざっくりと全体のページ数を予想していくことが重要となります。そのため、「合計のページ数」を考えていきましょう。

たとえば、1から10までを全部足すといくつになるか、という問題は、誰しも一度はやったことがあるはずです。

1＋2＋3＋……＋10で、答えは55ですね。これは1つずつ足し算をしても簡単に答えを出すことができるでしょう。

では、1から100までを全部足すといくつになるでしょうか。

これを1個ずつ足していくのは大変ですが、こういうときには「だいたい真ん中の数」を考えるとうまくいきます。

1から100までなら、数字は全部で100個あります。そして、1から100までの真ん中あたりの数は50くらいです。

つまり、「50くらいの数字が100個ある」と考えると、だいたい5000くらいになりそうだ、と見当がつきます。

もちろん、実際には1から100までなので、50ぴったりの数字が100個並んでいるわけではありません。けれど、「全部足したらどれくらいの大きさになるか」を考えるには、この見方がとても便利です。

それは、今回の問題でも同じです。

残っているページ番号の合計が15000だということは、もともとの本のページ番号の合計は、それより少し大きいはずです。なぜなら、そこから破られた2つのページ番号が消えているからです。

そこで、「1からどこまで足すと15000くらいになるのか」を考えていきます。

たとえば、1から100まででは5000くらいでした。

では、1から150くらいまでならどうでしょうか。真ん中あたりは75くらいで、そういう数字が150個あると考えると、75×150で11000ちょっと。まだ15000には届きません。

では、170くらいまでならどうか。真ん中あたりは85くらいで、それが170個あるとすると、85×170で14000台。かなり近づいてきます。

このように、「1からいくつまで足せば15000を少し超えるくらいになるか」を、だんだん絞っていくのです。そうすると、この問題は巨大な計算問題というより、「どのあたりのページ数の本なのか」を見つける問題として見えてきます。

実際に数字を決定する

では、ここからはもう少しだけ具体的に見ていきましょう。

たとえば、1から170までを全部足すと、15000にはまだ少し届きません。一方で、1から175くらいまで足すと、今度は15000を少し超えそうです。

つまり、この本の最後のページ番号は、170台前半から半ばあたりにありそうだ、と見当がつきます。

そこで、近そうな数字を順番に試していきます。

まず、173ページまである本だと考えてみますと、1から173までの合計は

(1+173)÷2×173 = 15051

で「15051」となります。残っているページ番号の合計は15000であるため、差は51です。つまり、破られた2つのページ番号を足すと51になる、ということです。

ここで、連続した2つの数字で51になる組を考えると、25と26が見つかります。しかもこの2つは、ちょうど本の1枚の紙の表と裏に書かれていてもおかしくない並び方なので、この時点でかなり有力な答えに見えてきます。

では、念のため174ページまである本でも考えてみましょう。

このとき、1から174までの合計は計算すると

(1+174)÷2×174 = 15225

で「15225」となります。同じく差を計算すると「225」となるため、破られた2つのページ番号の和は225でなければいけません。

ところが、連続した2つの数字で225になる組は、112と113しかありません。

この2つはたしかに連続していますが、本の1枚の紙の表裏に自然に並ぶ形ではありません。本のページは、奇数の次に偶数が来る形で1枚を作るので、112と113のような並びにはならないのです。

そうすると、174ページの本という可能性は消えます。そして、173ページまである本なら25と26がぴったり当てはまる。

したがって、この本の全体のページ数は173ページ、そして破られた1枚の紙に書かれていたページ番号は、25ページと26ページだったと分かるのです。

数字の背後にあるルールを見抜く力が重要

いかがでしたでしょうか。この問題の面白さは、見た目は大きな足し算の問題なのに、実際には「本のしくみ」に気づけるかどうかが問われているところにあります。

数字をただ計算するのではなく、ページ番号がどのように並んでいるのか、1枚の紙にどのような形で配置されるのか、そうした構造を考えることで答えにたどり着けるのです。

数学というと、難しい公式を覚えたり、速く計算したりすることだと思われがちですが、本当に大切なのは、数字の背後にあるルールを見抜く力でしょう。

たとえば、売上データを見ても、数字だけを追うのではなく「なぜこの数字になっているのか」という仕組みを考えることで、本当の原因が見えてくることがあります。この本の問題は、まさにそのことを教えてくれる一問です。

目の前の数字に圧倒されず、その数字がどんな構造の上に成り立っているのかを考える。数学の魅力は、そうした“見え方が変わる瞬間”にあるのです。

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