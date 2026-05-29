せっかく朝ごはんを作ったのに誰も食べない…！ 不満が溜まった母が家族を改心させた「一言」

もうすぐ8歳になる娘と6歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、眠たい目をこすりながらも早起きをして、夫や子どもたちの朝ごはんを作ったのに、「すぐに食べてくれない」「おかずに文句を言う」といった対応をされて、イラっとした母のエピソード。さすがにブチギレて文句を言ってやろうと思ったけれど、少し考えて別の手段をとったというはなゆいさん。詳細を綴っていただきました。

呼んでも来ない家族…冷めていく朝ごはん

こんにちは。小学生2人を育児中のはなゆいです。今回お伝えするのは、朝ごはんをめぐる母の叫びです。

毎日、朝食を用意しているお母さん方、お疲れ様です。眠いなか冷蔵庫の中を見て、栄養も考えて、子どもが食べやすいように切り方なども工夫して。子どもの登校や夫の仕事、お出かけなどに間に合うように逆算して「ごはんできたよー！」と声をかけるのも朝のルーティーン。

でもその際に、家族の反応がネガティブなときってありませんか？ 私には経験があります。

せっかくみんなのために動いたのに……と、冷めていくテーブルの上の料理と私のテンション。別に、食事の用意が面倒なわけではありません。家族に健康でいてほしいから、ちゃんと食べてもらいたいと、心から願って日々用意しています。

でも、たまに思ってしまうんです。ママだって人間なんだけどな……と。

あの日、いつもより早起きして、少し頑張って朝ごはんを作ったのに、息子には「好きじゃないやつ」と言われ、娘は「できたよー」と何度呼んでも来ず、夫は用意ができたのを知りながらシャワーへ行きました。

その瞬間、思わず「もう作りたくない！」と叫びそうになりました。でも、言ったら後悔するかもと思ったので、怒鳴る代わりに「自分の気持ち」を言葉にしてみることにしました。

恩着せがましく迫りたいわけではない

ごはんを作ることは、ただ食べ物を出すだけではないんですよね。「今日も元気でいてね」「大きくなってね」そんな小さな願いを、毎日少しずつお皿に乗せているような気持ちなんです。

だからこそ、否定的な反応をされると作り手はダメージをくらってしまう。子どもに悪気がないのはわかっています。夫も起きたばかりで寝汗が気持ち悪かったのかもしれない。それぞれ事情があるのはわかるし、「作った私に感謝しなさい！」と恩着せがましく迫りたいわけでもないんです。

でも、ママだって人間です。「おいしそう！」「ありがとう」の一言があるだけで、また明日も頑張れる。逆に何もない日が続くと「心のガソリン」が静かに減っていくんです。

今回、私は怒るのではなく、「悲しい」と家族に伝えました。「こんなことを言うのは変かな、大人げないかな」とも考えましたが、自分の気持ちを素直に言葉にしてみました。

すると、家族それぞれが、思いを受け取ってくれました。ちょっとズレていても、言葉が足りなくてもいい。思いが届いたと思えただけで、救われることがある。

毎日のごはんの中に、親の愛情が入っているように、子どもの小さな「ありがとう」にも、ちゃんと愛情が入っているんだなと思った出来事でした。

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