【廣末 登】栃木強盗殺人「素人犯行グループ」がやった「犯罪のプロ」なら絶対にやらない禁忌

今月14日の午前9時半頃、栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件で、実行役の少年4人（いずれも16歳の高校生）が逮捕された。指示役の夫婦も逮捕されている。闇バイトに応募した少年の一人は、この夫婦の依頼により強盗を実行したと証言をしている。

首都圏連続強盗事件以来の注目度

世間の耳目を集めた匿名・流動型犯罪グループ（以下、トクリュウ）による強盗事件としては、2024年8月27日から11月3日までに日本の関東地方で発生した「首都圏連続強盗事件」以来ではないか。

この事件では、SNSを通じて募集された闇バイト実行役が、東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県で19事件を引き起こし、うち16事件で46人が逮捕された。2024年10月には横浜市で強盗致死事件も起きていた。2025年12月6日、指示役とみられる20代の男4人が逮捕されている。

未だに闇バイト集めて強盗するトクリュウは負け犬

世間の関心が薄れたタイミングで、今回の悲劇が起きた。私見であるが、未だにトクリュウ型強盗を敢行している犯人グループは、犯罪の素人であり、負け犬である。

プロの犯罪者は、犯行で得られるカネと、逮捕された際のリスク、すなわち、量刑を天秤にかける。1000万円奪って10年の拘禁刑なら年収100万円であるから「割に合わない」、しかし、1億奪って5年の拘禁刑であれば年収2000万円と「割に合う」犯罪ということになる。

もはやトクリュウですらない

今回の強盗事件の特徴として、指示役が素人である理由はいくつかある。闇バイトに応募した少年は、知人友人を誘って実行犯グループを形成している。下見役の男が逮捕されているにも関わらず犯罪を敢行している。少年らが犯行現場に向かう前に夫婦と合流して顔合わせしている。少年らは無免許で高級車を運転し事件現場に向かっている。近隣監視システムが生きている地方の農村で日中の犯行に及んでいる。実行犯の少年が被害者を刺殺しているなどである。

いずれもプロの犯罪者なら絶対にやらない禁忌を破っている。

そもそも「少年らが犯行現場に向かう前に夫婦と合流して顔合わせ」している段階で、トクリュウですらなくなっている。

顔を知られているということは、一人でも実行犯が逮捕されたら芋づる式に逮捕されて身バレする可能性が高い。指示役の当日の行動が把握され防犯カメラ等で追跡可能になる。下見役が逮捕されたことで、当該地域で警戒されている可能性を計算に入れていない等々に加え、最終的に被害者を刺殺しているから、逮捕時のリスクが非常に大きいのである。

強盗はハイリスク・ローリターン犯罪という理由

今回の強盗一味が、犯罪社会でも負け犬である理由は、いまだにハイリスク・ローリターン犯罪を行っていることだ。

令和7年のトクリュウによる特殊詐欺等の被害額は、過去最高を記録している。その金額は、強盗犯が得る数十万円から数百万円という金額の比ではない。

特殊詐欺の認知件数は、27,758件（昨年比+6,715件、+31.9％）、被害額は1,414.2億円（昨年比+695.4億円、+96.7％）と、前年に比べて総認知件数、被害総額ともに著しく増加している（令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の 認知・検挙状況等について（暫定値））。

ちなみに、1日当たりの被害額は3.9億円（+1.9億円、+97.3％）。既遂1件当たりの被害額は521.8万円（+171.5万円、+49.0％）。

ニセ警察詐欺の既遂1件当たりの被害額は910.8万円、ニセ警察詐欺を除いた特殊詐欺の既遂1件当たりの被害額は263.3万円と、ニセ警察詐欺が既遂1件当たりの被害額を押し上げている。

ローリスク・ハイリターン犯罪の代表格「SNS型投資・ロマンス詐欺」

SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数は15,142件（+4,905件、+47.9％）、被害額は1,827.0億円（+555.0億円、+43.6％）と、前年に比べて総認知件数､被害総額ともに増加している。

ちなみに、1日当たりの被害額は5.0億円（+1.5億円、+44.0％）。既遂1件当たりの被害額は1,210.8万円（-31.9万円、-2.6％）である。

いかがだろうか。逮捕される危険を冒して強盗するより、詐欺的手法を駆使して犯罪を敢行する方が被害額は大きい。つまり、ローリスクでハイリターンが狙えるのだ。

検挙人員

それぞれの犯罪の検挙人員を見てみよう。

特殊詐欺全体の検挙件数は6,590件（昨年比+14件、+0.2％）、検挙人員は2,307人（+33人、+1.5％）と、いずれも増加している。2015年以降、特殊詐欺の検挙人員は、毎年2000人を超えている。

グループリーダーなど主犯格の検挙人員は66人（+16人、+32.0％）で、総検挙人員に占める割合は2.9％（+0.7ポイント）であった。

昨対比で増加する少年実行犯

少年の検挙人員は463人（+47人、+11.3％）で、総検挙人員に占める割合は20.1％（+1.8ポイント）である。詐欺に関するものでも、末端は少年であり、受け子のおよそ4人に1人が少年であった。

強盗は特に未成年者の加担が目立つ。警察庁によると、2025年のトクリュウによる強盗事件で摘発された少年は116人だった。

詐欺や強盗に加担して検挙された少年を合算すると、579人も居ることに暗澹たる気持ちになる。

暗澹たる気持ちになる理由は、政府を挙げて行っている「闇バイトに行くな」という注意が、社会に衝撃を与えたルフィ事件（2022年）から4年経た現時点で、少年たちに全く届いていないことだ。

【後編を読む】「逮捕されても未成年だから」…闇バイト指示役の「噓だらけの勧誘」を少年たちが信じてしまうワケ

【後編を読む】「逮捕されても未成年だから」…闇バイト指示役の「噓だらけの勧誘」を少年たちが信じてしまうワケ