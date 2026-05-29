【木俣 正剛】「愛子天皇」実現の可能性は「ほぼゼロ」に…国民に知らされないまま進む「皇室典範改正」の全貌

「愛子天皇」実現の可能性は……？

最近あらゆる機会に、愛子天皇誕生を希望するか、聞いています。記者もいれば、上京してきた教え子、転職相談にきた卒業生、自分の同級生やタクシー運転手、近所の老人、電車で隣り合わせたサラリーマンまで、この10日で、老若男女100人は聞いたでしょうか。もちろん、きちんとしたアンケートではありませんから、正確なエビデンスにはなりませんが、ほとんどの人が愛子天皇の実現を望むか肯定していました。

私が、今の国会運営の状況では、可能性はゼロですと話すと驚くか、怒るか、信じないかの反応がほとんどで、衆参両院の正副議長が皇室典範改正案を議論し、議案を整理して、国会で大議論にならないよう静謐な議論で全会一致を目指しているという皇室典範改正の現在の手順を説明しても、それは民主主義社会の議論の進め方ではない。そんな形で決まった天皇を支持することはできないという答えがほとんどです。

これが、戦後80年、民主主義という原理の下で生活してきた国民の普通の反応だと思います。

水面下で煮詰まりつつある議論

私が過去に記事内【「愛子天皇」の可能性を否定…「旧宮家男系男子の皇族復帰」強力に進める「麻生太郎の思惑」】で指摘したのは、今回の皇室典範改正は国会議員の中でも数少ないメンバーで議案を決め、有識者会議も開かないままに「女性皇族が結婚しても皇族として残ること」および「旧宮家を養子という形で皇族に復活させ皇位継承者の不足を補うこと」を議論するという進行になっており、実質上、愛子天皇の可能性を議論すらしていないことはおかしいということでした。

かつては女性天皇もいたのに、大日本帝国憲法のもと男性だけに限定したものを、なぜ男女平等が当たり前になった世の中でも男系男子にこだわらねばならないのか。不思議に思う人が多くて当然です。

そして、国民がこの事態の進行に気付いていないのは、影響力が特に大きいテレビがまともに報じないからです。高市総理が愛子天皇はないと国会できっぱり否定していることをテレビは大きなニュースとして流しません。なぜダメなのかという正面切っての番組もつくりません。実際には旧宮家復活は「男系男子の天皇家」という思想に基づく論理で、すでに国会の正副議長は野党も含めて、男系男子、旧宮家の復活、女性皇族を皇族として残す、の三案を認める。そして、悠仁殿下が皇太子になる、という議論が煮詰まりつつあるのです。

有識者会議の開催も無く、全体会議へ

高市総理は総務大臣時代、2016年2月8日の衆院予算委員会で、放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返したと政府が判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づく「電波停止命令」の可能性を否定しないと発言して大問題になりました。その彼女が総理になった以上、みえない圧力がテレビ局に縛りをかけているのです。

視聴率が大好きなテレビ局にとって、本来は愛子天皇が実現しないというニュースは、高い視聴率が望める番組のはず。沈黙の理由は、これしか考えられません。しかも、最近、わかったことは国会での全体会議をはじめる前に有識者会議さえ開かず、個別に正副議長が専門家に聞くという進行になっていて、その有識者が誰で、どんな意見を言っているかもわかりません。

「愛子天皇」可能性を否定する高市首相

また一部で、2011年の有識者会議で、「今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下という皇位継承の流れを揺るがせてはならない」と報告書に記されているという、偏った解釈が流布しています。これは公平な記述とはいえません。元々、この有識者会議の目的は、上皇陛下が自主的に退位されると国民にメッセージを送られたときに設置された「皇位継承等に関する有識者会議」であり、皇太子を誰にするかは、議論の中心ではありませんでした。

報告書では、たしかに「悠仁親王殿下という皇位継承の流れを揺るがせてはならない」という文言もありますが、それは有識者全員の意見ではないことも記されています。付帯決議にもこの言葉がはいっていますが、これは時期的にみて、旧宮家が急に養子として入ってきて、現天皇の次に天皇になるようなことはあってはならないという意味だと解釈すべきであり、直系の愛子天皇を否定する目的の報告ではなかったと解釈できます。それなのに、高市首相は、この有識者会議を根拠に、愛子天皇の可能性を否定しているのです。天皇は国民の象徴であり、国民の総意に基づくという憲法の文言は、完全に無視されているといっていいでしょう。

【つづきを読む】「愛子天皇」実現に国民の期待が高まるも…高市首相「女性天皇」を拒絶で支持率に変化はあるか

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