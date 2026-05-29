余命宣告を受けながら最前線で戦い続けた「平成最強雀士」前原雄大の知られざる素顔【伊集院静が名付け親】

麻雀も愛してやまなかった伊集院静が名付け親の麻雀プロ、前原雄大（日本プロ麻雀連盟）が、最新刊『麻雀に生きる』を、同団体の後輩プロ・佐々木寿人との共著でART NEXTより発売した。

本書には余命宣告を受けながら同団体トップリーグで戦い続けた前原のファイナルメッセージが綴られ、さらに麻雀専門誌『月刊プロ麻雀』で連載された前原の伝説エッセイ『勝手にしやがれ』（題字：伊集院静）も厳選復刻。麻雀ファンの間では「心打たれました」「涙あり、笑いあり」「前原と寿人の信頼関係はビジネスシーンにも通じる」等と話題になっている。

ライター 福山純生（雀聖アワー）

麻雀にすべてを捧げた男

前原雄大、享年68。幼少期から「言葉」に興味を持ち、愛読書は国語辞典という少年だった。大学卒業後は1981年に創設された日本プロ麻雀連盟の1期生として麻雀プロ黎明期を切り拓き、同団体の最高峰タイトル鳳凰位を最多タイとなる四度獲得。麻雀プロリーグ「Mリーグ」ではKONAMI麻雀格闘倶楽部から佐々木寿人と共にドラフト指名を受け、当時61歳の最年長Mリーガーとして、2018-19シーズンから3年間、チームの精神的支柱として活躍したレジェンドプロである。

恩師・伊集院静の誇り高い麻雀に一目惚れ

勝負の世界で生きる前原が、伊集院と出会ったのは、バルセロナオリンピックが開催された1992年。麻雀名人戦に出場していた伊集院の麻雀に「見るものの心を揺さぶる誇り高い麻雀で、勝ち負けを超越した世界観があった」と一目惚れしたことに始まる。

以来、伊集院を師と仰ぐようになった前原は、『月刊プロ麻雀』からエッセイの連載依頼を受けた折、伊集院に「麻雀プロとしての名付け親になってくれませんか」とお願いし、「雄大」と命名を受けて「前原秀雄」から「前原雄大」となり、誌面では命名式も行われた。

伊集院が題字をしたためたエッセイ『勝手にしやがれ』は、1994年から2003年まで約10年にわたって連載。伊集院をはじめ、小説『麻雀放浪記』で麻雀ブームを起こした阿佐田哲也、「ムツゴロウさん」こと畑正憲、「ミスター麻雀」と愛された小島武夫らとの知られざる麻雀エピソードが軽妙洒脱な文体で綴られている。

遠慮なく自然体で話せる唯一無二の存在

そのエッセイを19歳の頃から毎月楽しみに読んでいたのが、佐々木寿人だった。「前原さんの文章には、読む人を引き込むような力強さがあり、ときおりユーモアもあって、思えばあのエッセイが麻雀プロの道を歩みはじめるきっかけだった」と、佐々木は29歳の時に日本プロ麻雀連盟にプロ入り。前原同様、決して綺麗な麻雀ではなく、愚直な攻撃スタイルを武器とすることから、ふたりは「チームがらくた」と呼ばれるようになり、MONDO TVの麻雀バラエティ番組『モンド式麻雀』にも「チームがらくた」として出演した経歴を持っている。

麻雀プロとしては先輩と後輩という立場だが「前原さんは先輩なのに気を遣わなくていい、チャーミングで面白い人。遠慮なく自然体で話せる唯一無二の存在でした」と佐々木が言うように、まるでお笑いコンビのようなふたりの掛け合いは、麻雀ファンから愛された。

ファンの記憶に深く刻まれたMリーグ追悼試合

前原に不測の事態が起きたのは2021年、脊柱管狭窄症に悩まされ、KONAMI麻雀格闘倶楽部を退団した頃だった。日本プロ麻雀連盟のリーグ戦でも不振続きで降級していた中、治療方法が確立されていない間質性肺炎に冒されていたことが発覚し、余命宣告を受けていたのだ。

だが一度も実現していなかった「寿人と鳳凰位決定戦を戦うこと」を目標としていたため、余命宣告を受けたことは佐々木にも言わず、普段通り戦い続けた。そして2025年4月、不屈の精神で佐々木が主戦場としているトップリーグに復帰。同年8月頃まで同リーグで首位をキープし、佐々木との鳳凰位決定戦が現実味を帯びて来たものの病状が悪化。9月には断腸の思いでプロリーグの出場辞退を決断した後、帰らぬ人となった。

追悼試合となった同年10月16日のMリーグでは、出場選手全員が喪章をつけて試合に臨み、KONAMI麻雀格闘倶楽部の創設メンバーである佐々木と高宮まりが同日連勝を飾ったことは、ファンの記憶に深く刻まれた。

Mリーグ2025-26ファイナルシリーズ最終戦でも「共闘」

2026年5月15日、KONAMI麻雀格闘倶楽部にとってはチーム初優勝がかかったMリーグ2025-26ファイナルシリーズ最終戦。この大一番を任された佐々木は、チームを離れても常に見守ってくれていた前原の思いと共に奮闘したが、優勝にはあと1歩手が届かず、準優勝でシーズンを終えた。表彰式では、前原の形見分けであるネクタイが入ったケースを抱えながら「一生懸命打った結果、勝てなかったら、相手が一枚上手だったと認めればいいんだ」と、かつて前原が佐々木に語っていた言葉の意味を今初めて理解できたとファンに伝えた。

「恩は目上の人に返すのではなく、下の人達に返しなさい」。伊集院からもらった言葉を胸に、昭和、平成、令和を常に第一線で戦い続けた前原雄大。麻雀にすべてを捧げたレジェンドの無骨な生き様は、ときに言葉となり、ときに記憶となり、佐々木に引き継がれている。時代が変わっても「麻雀に生きる」姿勢を貫いた「雄大伝説」が色褪せることはない。

【写真協力：MONDO TV、一般社団法人Mリーグ機構、ABEMA／◆取材・文：福山純生（雀聖アワー）】

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◆前原雄大(まえはら・ゆうだい)

1956年12月19日、東京都生まれ。A型。日本プロ麻雀連盟。主なタイトルは第12・25・33・34期鳳凰位、第14・15・24・25・26期十段位他。MリーグではKONAMI麻雀格闘倶楽部に2018年から3シーズン所属。日本プロ麻雀連盟では2025年にA1リーグ復帰。第8節までは首位を走っていたが、体調悪化により第10節以降の出場辞退を発表。同年10月12日、逝去。享年68

◆佐々木寿人(ささき・ひさと)

1977年1月12日、宮城県生まれ。O型。日本プロ麻雀連盟。主なタイトルは第37・38・40期鳳凰位、RTDトーナメント2018、第9・11・12・17回モンド杯、日清食品Presents 麻雀オールスター BS10チャンピオンシップ他。MリーグではKONAMI麻雀格闘倶楽部からドラフト1位指名を受け、2020-21シーズンにはMVPを受賞。勝負めしはカツ丼

◆「チームがらくた」とは?

「きちんとアガって、きちんと放銃」を信条とする前原雄大と佐々木寿人がタッグを組んだ時のチーム名。「チームがらくた」誕生のきっかけは、前原がよく放つ愚形リーチに対して、日本プロ麻雀連盟の森山茂和会長が「がらくたみたいなリーチだな」と言ったことに由来。愚直な剛腕コンビは前原自らが「総帥」となり、寿人は「部長」を拝命。ふたりの超攻撃型麻雀によく見られる愚形待ちリーチはファンの間では「がらくたリーチ(ガラリー)」と称されている。KONAMI麻雀格闘倶楽部の決めポーズは、ふたりが挨拶がわりに行っていた「がらくたポーズ」が起源

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