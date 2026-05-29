「お仕事ドラマ」から「生き方のドラマ」へ…前作から20年『プラダを着た悪魔2』の主要4人に誰もが自分を重ねてしまう構造を徹底解剖

洋画界を席巻する『プラダを着た悪魔2』の爆発的ヒット

2006年に公開され、国内興行収入約17億円のヒットとなった『プラダを着た悪魔』。その続編となる『プラダを着た悪魔2』は公開4週目にしてすでに興行収入40億円を突破し、観客動員数も約267万人と、前作を大幅に上回る数字をたたき出している。

洋画の数字が弱いといわれる昨今、ミュージカル映画『ウィキッド』やSFヒューマン作品の『プロジェクト・ヘイル・メアリー』大健闘に続いての『プラダを着た悪魔2』大ヒット。これに加え、シリーズ最新作『スター・ウォーズ マンダロリアン・アンド・グローグー』絶好調の滑り出しから、洋画にもまだまだヒットの芽があることが示された。

ここで注目したいのが熱量の高いコアなファンに押し上げられた感もある他3作と比べ、『プラダを着た悪魔2』は年齢や性差を問わず、より幅広い層にリーチし、普段あまり映画を観ない層をも劇場に呼び込んでいる現象だ。ではなぜ、前作の公開から20年経ったこの映画が、爆発的ともいえるヒットになっているのか。

さてここからは、『プラダを着た悪魔』及び『プラダを着た悪魔2』のストーリー展開にも触れていくので未見の方はご留意いただきたい。

氷河期世代の女性たちを照らした「希望の光」

2006年公開の『プラダを着た悪魔』を簡単にまとめると、成績優秀で大学を卒業したものの、希望した報道系の仕事に就けないアンディ（アン・ハサウェイ）が、ひょんなことからハイファッション誌「ランウェイ」の悪魔的編集長・ミランダ（メリル・ストリープ）の第2アシスタントとして働くことになり、第1アシスタントのエミリー（エミリー・ブラント）やミランダの片腕・ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）らと時にぶつかり、時にサポートされながら成長するという物語。

「どうしてこの展開の映画が20年前に大ヒット？」と感じた人は当時の日本の状況を思い出してほしい。2006年といえば、就職氷河期世代が社会で辛酸をなめていた時代。希望の職に正社員として就けたワーカーはごく少数で、特に女性たちの多くはハラスメントが蔓延する環境のなか、生活や自己実現のため必死に働いていた。そんな彼女たちにとって、ミランダに無理難題を押し付けられてもへこたれずに才能を開花させ、夢であるジャーナリストへの道を歩むことになったアンディは希望の光だったのだ。

このような背景もあり『プラダを着た悪魔』は当時20代から30代の女性たちからお仕事ドラマとして熱烈な支持を受けた。画面に映し出される豪華なファッションやNYカルチャーなども後押しとなり、普段、映画にさほど興味を持つことがない層にも“わたしのバイブル”と呼ばれる作品になったのである。

変化する時代とプロフェッショナルたちの現在地

そして今、2026年。4人の主要登場人物は満を持してスクリーンへと帰ってきた。

やはり圧倒的な存在感を示すのは70代にして「ランウェイ」で女王として君臨するミランダだ。ただ、雑誌を中心としたファッションカルチャーは衰退し、「ランウェイ」もブランドからの広告費とWeb戦略で何とか存続できている状況。当然、パワハラの権化だったミランダもアップデートを余儀なくされ、言葉のチョイスに気を遣い、移動の飛行機はエコノミー。かつてアシスタントに投げつけていたコートも自分でハンガーにかけるようになった。

ただ、今作のミランダが凄まじいのは、沈みゆく船＝タイタニックの船長として自らも氷の海で死す道を選ばなかったことだ。時代の先を読み、物語の終盤でしたたかに立ち回る姿からは、幾多の苦境を乗り切り、仕事に身を捧げて誇り高く生きてきたプロフェッショナルの矜持が伝わってくる。彼女が人生で犠牲にしてきたものの多さを想起し、仕事に対するその姿勢に心を寄せるビジネスパーソンも多いだろう。

オリジナル版である種の敵役を担いながら、じつはアンディと同程度の支持を得ていたエミリー。今は「ランウェイ」の大口広告主、ディオールの広報担当責任者だが、どうも輝ききれていない。それは彼女が「ランウェイ」編集部から追い払われたことに今も傷ついているからだ。

前作でのエミリーは“もうひとりのわたしたち”だった。ファッションの世界を誰よりも愛し、ミランダに何をされても食らいついた彼女は、熱望していたパリ行きの切符をアンディにさらわれ、病院のベッドで炭水化物を爆食する。今作で彼女は富豪の恋人を利用して「ランウェイ」の買収を試み、ミランダになり替わろうとするのだがあえなく失敗。その詰めの甘さと不完全さこそがエミリーだ。誰もがアンディのように成功できないからこそ、転んで傷を負ってもめげずに立ち上がるエミリーに自らを重ね共感する人は多い。

前作では新ブランドの責任者として転職しようとするものの、ミランダの裏工作によって計画を潰された彼女の片腕・ナイジェル。今作でもキーパーソンとしてその存在感を見せつけている。

物語の終盤、20年の時を経て、彼の人生がやっと報われるわけだが、これはもう、誰かを支えることで会社や組織に貢献してきた人にとってガッツポーズの展開だろう。前作でスピーチの機会を奪われたナイジェルが、華やかなスポットライトを浴びる姿を見て積年の涙をぬぐった人もいるのでは。

夢を叶え、報道記者として賞まで獲ったアンディだが、1通のメールでリストラが確定。ミランダの失言で窮地に陥った「ランウェイ」イメージアップのため、社会派の記事を書いてほしいと編集部に呼び戻される。

今作でも前作と同じく、アンディはファッション業界を外側から見つめる存在。だが、時を経て成長した彼女はミランダと「ランウェイ」のために力を尽くし、ウルトラCの技を決めた。誠実に仕事と向き合ってきたアンディの努力が見事に報われた形だ。ブレずに正道を歩んできた人は強い。

Z世代も魅了する現代的テーマ

2006年公開の『プラダを着た悪魔』が「夢を叶えるお仕事ドラマ」だったとしたら、2026年の『プラダを着た悪魔2』は「変化を受け容れながら自らの道を切り拓く人々の人間ドラマ」である。

この違いが、ファッション業界ものにリーチしやすい女性だけでなく、ビジネスマンをも魅了する大きな要因だろう。さらにタイパ・コスパを重視するZ世代にも「ここまで仕事に熱くなれるなんて逆に凄い」とミランダを演じるメリル・ストリープやアンディ役のアン・ハサウェイを一種のアイコンとして捉える現象も起きている。彼女たちにはミランダの強力なリーダーシップが眩しく映るらしい。時代は変わった。

オリジナルから20年の時を経て製作された『プラダを着た悪魔2』。本作が単なる同窓会的映画になっていないのは、主要キャラクター4人がジャーナリズム軽視やファッション業界における紙媒体の衰退、AI技術の隆盛など、以前とは異なる社会状況の中で戦い、自らの居場所を勝ち取っているからだ。前作に熱狂した世代は年を重ねた4人の“今”に勇気をもらい、初めてこの作品に触れた人は変化の中で強く生き抜く術を学ぶ。

ラストにビルの灯りが映し出されるシーンはすべての働く人、夢を掴もうとしている人へのエールのようだった。ミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェルが乗ったタイタニック号はまだ沈まない。

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