激戦地ブイン上空で被弾し「顔の右半面」を失った悲劇の零戦パイロット

私は戦争体験を持つ多くの元パイロットへインタビューを重ねてきたが、乗機が撃墜され、あるいは墜落したときの話ができる人は多くない。言うまでもなく、飛行機が墜ちることは、大抵の場合、死に直結するからだ。生還した人は、一種の臨死体験をしたとも言えるが、生死を分けたのは果たして何だったのか。ギリギリのところでの無意識の操縦操作で助かったと思われる例や、駆け付けた味方機に間一髪のところで助けられた例もあって、単に「運がよかった」の一言では片づけられないことのようである。ここではそんな、死の淵から生還した男たちのエピソードを、3回に分けて紹介する。今回はその3回目である。

米軍の戦いの変化

緒戦の頃こそ、米軍をはじめとする連合軍機に対し、優位を保っていた零戦だが、やがて機体強度の脆弱性などの弱点を見抜かれ、しだいに苦しい戦いを強いられるようになった。零戦対策として米軍が徹底したのが、高高度から急降下しての一撃離脱と、必ず2機が一組となって、1対1の格闘戦を避けることである。後者は、米海軍のジョン・サッチ少佐が考案した「サッチ・ウィーブ」と呼ばれる戦法（2機が互いにS字を描くように交差して飛ぶことで、襲ってくる零戦をもう1機が撃ち墜とす）がベースとなっているが、「サッチ・ウィーブ」自体は、あまりの難度の高さに米軍パイロット内でも否定論が多い。しかし、つねに2機が連携を保つだけでも、ともすれば単機で戦いを挑みがちな零戦に対して大きな強みを発揮した。

日本側も、こういった米軍の戦いの変化には気づいていて、昭和18（1943）年半ばから一部の航空隊で、従来3機だった一個小隊の編成を、2機・2機の4機にする対策がとられている。

第二〇四海軍航空隊の一員として、激戦地ラバウルやブーゲンビル島ブインを拠点に戦った渡辺秀夫（飛曹長／1920-2002、戦後福島市役所勤務）は、昭和18（1943）年8月26日、ブイン上空の邀撃戦で被弾、重傷を負った。

「父母兄弟が、私がここで死ぬのがわかるかな」

「前上方から2機のグラマンF4Fが射撃をしながら突っ込んできました。すかさず1番機に反航射撃を加えると、敵はパッと上下に開いて逃げようとした。

セオリーからいうと、この場合、上に行った敵機を追撃するべきなんですが、下を見ると味方機が次々と上昇してくるし、下に行ったやつのほうが墜としやすいと考えて、まずは下にかわした敵一番機を追尾して一撃。するとそいつは、あっけなく火を噴いて墜ちてゆきました。

それで、もう1機の敵機とはまだ距離があるはずだが、そろそろ来るかな、と思いながら機首を引き起こして右後ろを振り返ったら、相手の飛行機を見ないままに撃たれたんです。突然、バンバンッという大きな音がして、同時に目の前が真っ赤になり、爆風を受けたみたいに全身に激しいしびれを感じました。

痛みは全然ない。それで、はじめは飛行機が燃えているのかと思って、脱出しなくてはと風防を開けようとしたんですが、体が言うことを聞かず、手に力が入らなくて開けることができない。そこで初めて、これは体に弾丸が入ったな、と。

天皇陛下万歳、なんて思わない。ただ、父母兄弟が、私がここで死ぬのがわかるかな、とチラッと考えました。すると、上昇の姿勢にあった飛行機がスピードを失い、機首をガクンと落として錐もみに入りました。あわてて操縦桿をとろうとしましたが、手足がまったく動かないんです。だんだん気が遠くなって、そのまま意識を失ってしまいました」

渡辺は1機を撃墜したものの、零戦1機に対して2機が一組となり、連携して戦う米軍の戦法の術中にはまったわけである。

墜落状態にあった零戦を驚異的な生命力で立て直し、着陸

「どれぐらい時間が過ぎたかはわかりませんが、気がついたときは錐もみは止まっていて、飛行機はものすごいスピードで降下しているところでした。

海面に激突か、それとも空中分解か、と思っていると、こんどは急上昇の姿勢になりました。飛行機は、きちんと調整さえされていれば、上昇、下降を繰り返しながらだんだん波がおさまって、放っておいてもまっすぐ飛ぶようになるんです。

依然として痛みは全然感じない。しかし、自分では怪我の状況はわかりません。ようやく手足が少し動くようになったので、飛行手袋をぬいでハンカチを取り出して顔を拭くと、しだいに左目が見えるようになってきました。被弾したときの高度は3000〜4000メートル。気を失っているあいだ、どういう飛び方をしていたのかわかりませんが、海面を見ると、まだけっこう高度がありました。

計器板はひとつ残らずめちゃくちゃに壊れていて、首から下のシャツが血だらけになっていました。命中した敵弾は1発だけでしたが、それが風防に命中して、弾片をくらったんです。

上空を見ると、まだ敵味方が入り乱れて空戦の最中でした。

それで、よし、もう一度行こうと思ってスロットルを入れ、操縦桿を引いたんですが、そうすると気を失ってしまう。何度かやってみたけど、どうしても操縦桿を引くことができないんです。それで、これでは戦闘はできないとあきらめて、基地に向かって反転しました。帰ろうと思ったら急に気分が悪くなってきて、食べたものを何度も戻してしまいました。ずいぶん吐いたと思います。

それから20〜30分は飛んだと思うんですが、とにかく飛行機をもって帰ろう、基地に帰ってから死のう、それだけでした。頭痛がひどく、出血多量のせいか、ときどき気が遠くなってしまい、上昇と下降を繰り返しながらようやくブイン上空にたどりつきました。

戻ってみると、爆撃で穴だらけになった滑走路上で、設営隊の数台のトラックが、穴埋め用の土を運んでいるのが見えました。低空すれすれを飛んで、風防を開けて手でどけろ、という合図をして、みんなを滑走路からどかせて、決められた誘導コースよりも低空で飛行場にすべり込み、一発でうまく着陸できました」

墜落状態にあった零戦を驚異的な生命力で立て直し、着陸させた渡辺は、戦闘指揮所前まで飛行機を滑走させ、エンジンを停止させると、それきり気を失った。

渡辺の傷はすさまじく、炸裂弾の破片で、右顔面の目から鼻にかけての骨と肉が吹き飛ばされ、しかも顔面には無数の弾片が刺さっていた。この日、渡辺機が着陸したときの模様を、同じ部隊の零戦搭乗員・中村佳雄（飛曹長／1923-2012。戦後、造材業）が記憶していた。

「搭乗員が降りてこないので、これはやられたなと思って駆け寄ると、渡辺さんが2〜3人の整備員にかかえられて、飛び出した眼球を手で押さえながら血だらけの姿で降りてきて、あまりの大怪我に思わず息を呑みました」

【後編を読む】＜海に沈む零戦から奇跡の生還…19歳少年の生死を分けた「冷静な判断力」【太平洋戦争】＞

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