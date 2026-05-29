被告は大阪地検の元トップ。性被害を告発した女性検事が辞任を余儀なくされるまで

職場の上司から性被害を受けたことを告発したことから、大切にしてきた仕事を辞めざるを得なくなる――その状況を、みなさんはどのように思うだろうか。

5月29日に最高裁前でスタンディングデモが予定されているのが、検察の現場で起きた性被害をめぐる件だ。いったいなぜこのようなことになっているのか。そして問題点はなにか。多くの性暴力の裁判を傍聴し、今回の事件も取材を続けてきたライターの小川たまかさんが詳しく伝える前編では、誤解も生じている本件についての事実関係を振り返る。

※記事内に、性犯罪事件の被害内容を記載しています。

性被害を訴えた女性検事が4月30日に辞職

大阪高検・元検事正の北川健太郎被告からの性被害を訴えた、女性検事・ひかりさん（仮名）が4月30日に辞職した。法務大臣と最高兼検事総長に宛て、検察庁や法務省から独立した専門家による第三者委員会の設置や調査などを求める要望書を提出していたが、叶わなかった。

ひかりさんはこれまで何度も記者会見を行い、組織内の二次加害が深刻であった点や、検察からの説明が不足していることなどを訴えてきた。この事件に関しての論点はいくつもあるが、この原稿では、今年3月に行われた記者会見で代理人である田中嘉寿子弁護士（元検事）が指摘した、PTSDと「致傷」の関係について考えたい。

北川健太郎被告は2024年4月に準強制性交等罪で逮捕され、その後、起訴された。

ひかりさんや田中弁護士は、ひかりさんがPTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症していることから準強制性交致傷罪に訴因変更するよう伝えている。しかし検察側からは納得できる説明がないまま避けられているのだという。性暴力に加えて傷害を負わせた場合、罪状には「致傷」がつく。そしてこれまでにも、性犯罪の被害者がPTSDを負ったことを「致傷」と認めた裁判例は存在する。

準強制性交等罪（現・不同意性交等罪）の量刑は5年以上だが、準強制性交等致傷罪（現・不同意性交等致傷罪）の場合、無期または6年以上となる。また、性犯罪では致傷か致死の場合のみ、裁判員裁判となる。

田中弁護士は会見で「これは私の憶測」と前置きした上で「致傷になると裁判員裁判になる。より多くの国民の目に検察の恥部が晒されるのがよほど嫌なのかなと」と語った。

事件から8年、これまでの経緯

まずこれまでの状況を簡単に整理しておきたい。

2018年2月 北川氏が大阪地検の検事正に着任。

2018年9月 着任を祝う懇親会が開かれる。ひかりさんは幹事を任されていた。懇親会の後、官舎にある北川氏の自宅で被害に遭う。ひかりさんは翌日には被害を知人に打ち明け、懇親会に参加した人に状況を確認。数日後には北川氏本人に抗議するも「時効が来るまでご馳走する」などと軽い調子で言われ、憤りを強めた。

2019年10月 北川氏から「事件が公になったら自死するしかない。大阪事件に匹敵する大スキャンダルで、組織として立ちいかなくなる」「私の命にかえてお願いしたい」などと書かれた直筆書面を受け取る。同僚たちのことを考え、告訴を躊躇する。

2019年11月 北川氏が定年まで数年を残して辞職。

2020年 北川氏が弁護士として活動し始める。現職の検事たちとも交流を持ち、法曹界で影響を持ち続ける。ひかりさんはその様子を見聞きし、徐々に体調を崩す。

2023年12月 精神科を受診したところ、PTSDによる就労困難と診断される。

2024年3月 病休開始。

2024年4月 被害申告。

2024年6月 北川氏が逮捕され、翌月に起訴される。

2024年9月 ひかりさんは休職から徐々に復帰を考えていたが、検察内で深刻な二次加害があったことを知り、再び体調を崩す。

2024年10月 初公判が行われ、北川被告は起訴内容を認める。この日、大阪の司法記者クラブでひかりさんが初めて記者会見を行う。被害の状況を語るとともに、女性副検事を捜査情報の漏洩などで刑事告訴したことを明らかにした。会見の反響は大きく、この後、報道が相次いだ。

2024年12月 予定されていた第2回公判の直前、北川被告の代理人弁護士が会見を開き、無罪主張に転換することを発表。その後、現在に至るまでの約1年半にわたり、公判は再開していない。

2025年3月 女性副検事が不起訴に。戒告の懲戒処分を受ける。

2026年2月 ひかりさんが国や北川被告、副検事らを相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を提起。

2026年4月 副検事の不起訴について、ひかりさんが検察検査会に申し立てを行うことを明らかにした。

不起訴になったのは「女性副検事」

状況をまとめると、

・北川被告の刑事裁判 2024年12月に第2回公判が延期されて以降、再開されず

・女性副検事への刑事告訴 2025年3月に不起訴、2026年に検察審査会に申し立て

・北川被告らに対する民事訴訟 2026年2月に提訴

となる。北川被告の公判が再開されていないことや、「女性副検事が不起訴」という情報と混同されるのか、北川被告が不起訴となったかのようなコメントがネット上で見られることがあるが、これは誤解である。

なお、「副検事」は検事とは職務が異なる。司法試験に合格する必要がなく、担当する事件が検事と比べて限定的となる。女性副検事がひかりさんの上司だったという誤解があるが、これも間違いだ。

「検察庁に対する組織批判」後に、無罪主張に転換

2024年の被害申告の後、2カ月後には北川被告が逮捕されている。起訴から初公判までは半年ほどで、これは他の事件と比べて特段遅いということはない。

状況が一変したのは初公判後にひかりさんが記者会見を開いてからだ。北川被告の代理人弁護士は無罪主張に転換した理由を会見でこう説明している。

「北川さんが第一回公判期日で公訴事実を争わないと答弁していますが、それはそうすることで、事件関係者、検察庁にこれ以上迷惑かけたくないということにありました。

しかし、その後の検察庁に対する組織批判により、北川さんはこのような方針が間違っていたのではないかと悩み、自らの記憶と認識に従って主張することにしました。

北川さんとしては、内心としては相手が抵抗できない状態とは思っていなかったし、その行為を受け入れている、つまり同意があると思っていたと。この点が争いになります」

ひかりさんが会見を開いて女性副検事の二次加害に言及し、北川被告個人ではなく検察組織の問題に触れたことが無罪転換の理由だった、と受け取れる。

通常であれば、検察は被告人と対峙し、求刑を行う。しかし今回の事件においては被告人が守ろうとしているものが検察のメンツである、というねじれがある。ひかりさんや代理人が検察の姿勢を疑いたくなるのも無理はない。

その一つが、準強制性交等致傷罪への訴因変更が行われないことなのである。

◇中編「【大阪地検・元検事正の性暴力事件】PTSDは「死ぬような恐怖を体験したことによって起こる脳機能の異常」」では準強制性交等致傷罪への訴因変更が行われないとはどういうことなのか、田中弁護士の話とともにPTSDと性暴力の裁判についてお伝えする。

【中編】【大阪地検・元検事正の性暴力事件】PTSDは「死ぬような恐怖を体験したことによって起こる脳機能の異常」